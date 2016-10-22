Ферстаппен выиграл третью практику на Гран-при США, Квят – 14-й
На Гран-при США в Остине состоялась третья
свободная практика. Лучшее время показал пилот команды «Ред Булл» Макс
Ферстаппен.
Вторым стал партнер Ферстаппена по команде Даниэль Риккардо. Третьим стал представитель «Феррари» Кими Райкконен. Пилоты «Мерседеса» Льюис Хэмилтон и Нико Росберг заняли, соответственно, четвертое и пятое место. Российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят стал 14-м. Квалификация начнется в 21:00 по Москве.
Третья свободная практика
1. Макс Ферстаппен («Ред Булл») -1.36,766
2. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,266
3. Кими Райкконен («Феррари») +0,518
4. Льюис Хэмилтон («Мерседес») +0,717
5. Нико Росберг («Мерседес») +1,018
6. Себастьян Феттель («Феррари») +1,128
7. Нико Хюлькенберг («Форс-Индия») +1,182
8. Валттери Боттас («Уильямс») +1,422
9. Дженсон Баттон («Макларен») +1,446
10. Фернандо Алонсо («Макларен») +1,686
11. Серхио Перес («Форс-Индия») +1,746
12. Джолион Палмер («Рено») +1,762
13. Фелипе Масса («Уильямс») +1,841
14. Даниил Квят («Торо Россо») +1,925
15. Карлос Сайнс («Торо Россо») +1,944
16. Эстебан Гутьеррес («Хаас») +2,173
17. Роман Грожан («Хаас») +2,331
18. Кевин Магнуссен («Рено») +2,339
19. Маркус Эрикссон («Заубер») +2,473
20. Фелипе Наср («Заубер») +2,743
21. Эстебан Окон («Манор») +3,005
22. Паскаль Верляйн («Манор») +4,661