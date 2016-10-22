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Гаске и Шварцман сыграют в финале в Антверпене

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На турнире ATP European Open в Антверпене определились финалисты.

19-я ракетка мира француз Ришар Гаске одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом (3:6, 7:5, 6:2).

Соперником третьего сеяного станет аргентинец Диего Шварцман, который не пустил в финал представителя Бельгии и первого номера посева Давида Гоффена (7:5, 2:6, 7:5).

Ранее Гаске и Шварцман ни разу не играли друг с другом на турнирах ATP.

Антверпен (Бельгия)

Турнир ATP European Open

Призовой фонд 566 525 долларов

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Ришар Гаске (Франция, 3) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 3:6, 7:5, 6:2

Диего Шварцман (Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия, 1) – 7:5, 2:6, 7:5

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