Гаске и Шварцман сыграют в финале в Антверпене

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Гоффен вышел в полуфинал турнира в Майами Бельгиец Давид Гоффен вышел в полуфинал представительного теннисного турнира серии «Мастерс» в американском Майами.

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