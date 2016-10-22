Гаске и Шварцман сыграют в финале в Антверпене
На турнире ATP European Open в
Антверпене определились финалисты.
19-я ракетка мира француз Ришар Гаске одержал победу над британцем Кайлом Эдмундом (3:6, 7:5, 6:2).
Соперником третьего сеяного станет аргентинец Диего Шварцман, который не пустил в финал представителя Бельгии и первого номера посева Давида Гоффена (7:5, 2:6, 7:5).
Ранее Гаске и Шварцман ни разу не играли друг с другом на
турнирах ATP.
Антверпен (Бельгия)
Турнир ATP European Open
Призовой фонд 566 525
долларов
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Ришар Гаске (Франция,
3) – Кайл Эдмунд (Великобритания) – 3:6, 7:5, 6:2
Диего Шварцман
(Аргентина) – Давид Гоффен (Бельгия, 1) – 7:5, 2:6, 7:5
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