Ивелин Попов: Постоянно, блин, другие ошибаются, а меня меняют
Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил
недовольство заменой в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).
«Постоянно, блин (на самом деле Попов употребил более жесткое выражение – Прим. ред.), другие ошибаются, а меня меняют», - цитирует Попова «СЭ». На 73-й минуте матча Попова заменил Артем Тимофев. В текущем сезоне Ивелин ни разу не сыграл полный матч.
Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми. В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция