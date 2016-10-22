Ивелин Попов: Постоянно, блин, другие ошибаются, а меня меняют

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил недовольство заменой в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

«Постоянно, блин (на самом деле Попов употребил более жесткое выражение – Прим. ред.), другие ошибаются, а меня меняют», - цитирует Попова «СЭ». На 73-й минуте матча Попова заменил Артем Тимофев. В текущем сезоне Ивелин ни разу не сыграл полный матч.

Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми. В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».