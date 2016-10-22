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Ивелин Попов: Постоянно, блин, другие ошибаются, а меня меняют

Источник:  «Спорт-Экспресс»Комментарии

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов выразил недовольство заменой в матче 11-го тура чемпионата России против «Урала» (1:0).

«Постоянно, блин (на самом деле Попов употребил более жесткое выражение – Прим. ред.), другие ошибаются, а меня меняют», - цитирует Попова «СЭ». На 73-й минуте матча Попова заменил Артем Тимофев. В текущем сезоне Ивелин ни разу не сыграл полный матч.

Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми. В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».

Матч

Урал - Спартак - 0:1 (0:0)

Голы

Мельгарехо 48 (0:1).

Состав

Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу

Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо

Предупреждения:

Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция

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