Dignitas пробилась в полуфинал EPICENTER: Moscow
Датский коллектив Dignitas выиграл четвертьфинальный матч турнира EPICENTER: Moscow по CS:GO.
В матче за выход в полуфинал датчане победили шведскую команду fnatic со счетом 2:1 (9:16 de_train, 16:4 de_cobble, 16:13 de_mirage).
Следующий матч Dignitas проведет с Natus Vincere. Fnatic заняли 5-6 место и заработали 40 000 долларов.
Событие пройдет в Москве с 17 по 23 октября, полуфиналы и гранд-финал запланированы на 22-23 октября в спортивно-развлекательном комплексе «ВТБ Ледовый Дворец». Призовой фонд турнира составляет 500 000 долларов.
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