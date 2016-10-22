«Ливерпуль» претендует на Инсинье

Полузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Ливерпуле».

25-летний итальянец ведет с родным клубом переговоры о продлении контракта, однако руководство «Наполи» не готово удовлетворить финансовые запросы игрока. Также стороны не могут договориться по вопросу имиджевых прав.

При этом игра Инсинье давно впечатляет главного тренера «Ливерпуля» Юргена Клоппа. В этой связи агент полузащитника готов к обсуждению конкретных деталей трансфера.

К смене клуба Инсинье могут подтолкнуть и болельщики «Наполи», которые освистали игрока после нереализованного пенальти в матче Лиги чемпионов с «Бешикташем» (2:3).

Кроме «Ливерпуля» в борьбу за Инсинье также могут включиться «Арсенал» и «Валенсия».

В нынешнем сезоне полузащитник не забил ни одного гола в 11 матчах.