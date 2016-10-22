Павлюченко предложил журналистам взять интервью у судьи матча «Урал» - «Спартак»
Форвард «Урала» Роман Павлюченко выразил
недовольство судейством матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1).
Напомним, что главным арбитром был Александр Егоров.
Павлюченко, проходя мимо журналистов, посоветовал им взять интервью не у главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко, а у Егорова. Напомним, единственный мяч в этой игре забил Лоренсо Мельгарехо. Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми.
В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».
Матч
Голы
Мельгарехо 48 (0:1).
Состав
Урал: Заболотный, Данцев, Панков, Кулаков, Емельянов, Фидлер, Подоксёнов (Павленко, 79), Динга, Ставпец (Конате, 85), Павлюченко, Лунгу
Спартак: Ребров, Ещенко, Комбаров, Боккетти, Кутепов, Попов (Тимофеев, 73), Ромуло, Зобнин, Ананидзе, Мельгарехо (Зуев, 90), Фернандо
Предупреждения:
Кулаков, 85; Павлюченко, 87 - Кутепов, 73
Судья:
Александр Егоров (Россия)
Место и дата
22 октября 17:00, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция