Павлюченко предложил журналистам взять интервью у судьи матча «Урал» - «Спартак»

Форвард «Урала» Роман Павлюченко выразил недовольство судейством матча 11-го тура чемпионата России против «Спартака» (0:1). Напомним, что главным арбитром был Александр Егоров.

Павлюченко, проходя мимо журналистов, посоветовал им взять интервью не у главного тренера «Урала» Вадима Скрипченко, а у Егорова. Напомним, единственный мяч в этой игре забил Лоренсо Мельгарехо. Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми.

В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».