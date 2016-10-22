«Ювентус» готов отпустить Бонуччи в «Манчестер Сити», если подпишет Тиаго Силву

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако это произойдет только в случае перехода в «Ювентус» бразильца Тиаго Силвы из «Пари Сен-Жермен».

По данным Calciomercato, руководство чемпионов Италии готово пойти на этот выгодный с финансовой точки зрения ход. «Горожане» предлагают за Бонуччи 60 миллионов евро, тогда как контракт бразильца с французами истекает летом 2017 года, после чего он может перейти в «Ювентус» на правах свободного агента.

Ранее генеральный директор «Старой синьоры» Беппе Маротта сравнил возможный трансфер Тиаго Силвы с переходом Андреа Пирло.

«Все считали, что Андреа уже отыграл свое, однако в результате этот бесплатный трансфер сработал просто великолепно», – сказал Маротта.

Напомним, 29-летний Бонуччи играет в «Ювентусе» с 2010 года. Для 32-летнего Тиаго Силвы нынешний сезон стал пятым в составе «ПСЖ», а до этого он провел три гола в «Милане».