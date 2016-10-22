Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Футбол  Томь0 : 3Анжи
Футбол  Уфа0 : 0Ростов
Футбол  Терек3 : 1Рубин
Хоккей  Авангард2 : 3 БСКА
Футбол  Урал0 : 1Спартак
Футбол  Милан0 : 0Ювентус
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Ювентус» готов отпустить Бонуччи в «Манчестер Сити», если подпишет Тиаго Силву

Источник:  CalciomercatoКомментарии

Защитник «Ювентуса» Леонардо Бонуччи может продолжить карьеру в «Манчестер Сити». Однако это произойдет только в случае перехода в «Ювентус» бразильца Тиаго Силвы из «Пари Сен-Жермен».

По данным Calciomercato, руководство чемпионов Италии готово пойти на этот выгодный с финансовой точки зрения ход. «Горожане» предлагают за Бонуччи 60 миллионов евро, тогда как контракт бразильца с французами истекает летом 2017 года, после чего он может перейти в «Ювентус» на правах свободного агента.

Ранее генеральный директор «Старой синьоры» Беппе Маротта сравнил возможный трансфер Тиаго Силвы с переходом Андреа Пирло.

«Все считали, что Андреа уже отыграл свое, однако в результате этот бесплатный трансфер сработал просто великолепно», – сказал Маротта.

Напомним, 29-летний Бонуччи играет в «Ювентусе» с 2010 года. Для 32-летнего Тиаго Силвы нынешний сезон стал пятым в составе «ПСЖ», а до этого он провел три гола в «Милане».

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Серия А. 9-й тур. «Сампдория» обыграла «Дженоа», «Милан» принимает «Ювентус» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура чемпионата Италии.«Милан» - «Ювентус». ОнлайнВ субботу в матче девятого тура чемпионата Италии сыграют «Милан» и «Ювентус» из Турина.АПЛ. 9-й тур. «Борнмут» и «Тоттенхэм» сыграли вничью, «Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» и другие матчиРезультаты матчей девятого тура чемпионата Англии.«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» и делит первое место с «Арсеналом» в чемпионате АнглииМатч девятого тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дербиМатч восьмого тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Дженоа» завершился победой «Сампдории». Итоговый счет матча – 2:1.«Ливерпуль» претендует на ИнсиньеПолузащитник «Наполи» Лоренцо Инсинье может продолжить карьеру в «Ливерпуле».«Лион» дома уступил «Генгаму»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Лионом» и «Генгамом» завершился победой гостей. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Генгама».Гол Мусы помог «Лестеру» обыграть «Кристал Пэлэс»Матч девятого тура чемпионата Англии между «Лестером» и «Кристал Пэлас» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:1 в пользу «Лестера».«Арсенал» в день рождения Венгера не сумел обыграть «Мидлсбро»Матч девятого тура чемпионата Англии между «Арсеналом» и «Мидлсбро» завершился вничью. Итоговый счет матча – 0:0.Муса забил первый гол за «Лестер» (видео)Форвард «Лестера» Ахмед Муса открыл счет в матче девятого тура премьер-лиги с «Кристал Пэлас» на стадионе «Кинг Пауэр».Лига 1. 10-й тур. «Лион» - «Генгам», «Бордо» - «Нанси» и другие матчи. ОнлайнРезультаты матчей 10-го тура чемпионата Франции.Уилшер сыграл полный матч впервые с сентября 2014 годаПолузащитник «Борнмута» Джек Уилшер сыграл все 90 минут в матче девятого тура премьер-лиги с «Тоттенхэмом» (0:0) на стадионе «Дин Корт».«Тоттенхэм» не смог обыграть «Борнмут»«Борнмут» дома разошелся миром с «Тоттенхэмом» (0:0 ) в 9-м туре чемпионата Англии.Блан может сменить Де Бура на посту тренера «Интера»Бывший главный тренер сборной Франции Лоран Блан может сменить Франка Де Бура на посту главного тренера миланского «Интера».Антонио Конте: Игроки «Челси» хотят обыграть «Манчестер Юнайтед» и сделать подарок на юбилей АбрамовичуГлавный тренер «Челси» Антонио Конте поделился ожиданиями от матча 9-го тура чемпионата Англии с «Манчестер Юнайтед».Джузеппе Маротта: «Ювентус» готов к переговорам с «Зенитом» по трансферу ВитселяГенеральный директор «Ювентуса» Джузеппе Маротта сообщил, что клуб по-прежнему проявляет интерес к полузащитнику «Зенита» Акселю Витселю.Моуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходныхМоуриньо возвращается на «Стэмфорд Бридж». Что смотреть на выходных«Советский спорт» представляет главные матчи уик-энда в Европе.«Монако» дома разгромил «Монпелье»Матч десятого тура чемпионата Франции между «Монако» и «Монпелье» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 6:2 в пользу «Монако».Хосеп Гвардиола: Мы должны победить «Саутгемптон»Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился ожиданиями от матча против «Саутгемптона» в чемпионате Англии. Напомним, что командам предстоит сыграть в девятом туре чемпионата Англии.Сабалета не сыграет за «Манчестер Сити» против «Саутгемптона»Защитник «Манчестер Сити» Пабло Сабалета получил травму в матче Лиги чемпионов против «Барселоны» (0:4). В связи с этим он не сыграет в матче с «Саутгемптоном» в чемпионате Англии.

Манчестер Сити
Манчестер Ситикалендарьстатистика
ПСЖ
ПСЖкалендарьстатистика
Ювентус
Ювентускалендарьстатистика
Леонардо Бонуччи
Леонардо Бонуччивсе новости
Тиаго Силва
Тиаго Силвавсе новости
Чемпионат Италии
Чемпионат Италиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Чемпионат Франции
Чемпионат Франциитаблицакалендарьстатистикатексты/новости