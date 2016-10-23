Туктамышева и Коляда стали победителями мемориала Панина-Коломенкина

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда стали победителями в одиночном катании у женщин и мужчин на турнире имени Николая Панина-Коломенкина, который прошел в Санкт-Петербурге.

Туктамышева в субботу показала первый результат в произвольной программе, получив 136,16 балла, и стала недосягаемой для конкуренток, набрав в сумме 208,51 балла. Второе место заняла Екатерина Рябова (178,78), третьей стала Алина Соловьева (171,45).

У мужчин победителем соревнований стал Михаил Коляда, который набрал в сумме за короткую и произвольную программу 281,24 балла. Второе и третье места заняли Александр Петров (257,10) и Дмитрий Алиев (240,01).