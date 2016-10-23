Туктамышева и Коляда стали победителями мемориала Панина-Коломенкина
Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда
стали победителями в одиночном катании у женщин и мужчин на турнире имени
Николая Панина-Коломенкина, который прошел в Санкт-Петербурге.
Туктамышева в субботу показала первый результат в произвольной
программе, получив 136,16 балла, и стала недосягаемой для конкуренток, набрав в
сумме 208,51 балла. Второе место заняла Екатерина Рябова (178,78), третьей
стала Алина Соловьева (171,45).
У мужчин победителем соревнований стал Михаил Коляда, который
набрал в сумме за короткую и произвольную программу 281,24 балла. Второе и
третье места заняли Александр Петров (257,10) и Дмитрий Алиев (240,01).
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