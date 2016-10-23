Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramYouTube
Хоккей  Куньлунь- : -Металлург
Футбол  Локомотив- : -ЦСКА
Футбол  Краснодар- : -Амкар
Баскетбол  Химки- : -Локомотив
Футбол  Челси- : -Манчестер Юнайтед
Формула-1  Гран-при США. Гонка
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Туктамышева и Коляда стали победителями мемориала Панина-Коломенкина

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российские фигуристы Елизавета Туктамышева и Михаил Коляда стали победителями в одиночном катании у женщин и мужчин на турнире имени Николая Панина-Коломенкина, который прошел в Санкт-Петербурге.

Туктамышева в субботу показала первый результат в произвольной программе, получив 136,16 балла, и стала недосягаемой для конкуренток, набрав в сумме 208,51 балла. Второе место заняла Екатерина Рябова (178,78), третьей стала Алина Соловьева (171,45).

У мужчин победителем соревнований стал Михаил Коляда, который набрал в сумме за короткую и произвольную программу 281,24 балла. Второе и третье места заняли Александр Петров (257,10) и Дмитрий Алиев (240,01).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Елизавета Туктамышева: Сейчас ощущаю уверенность и свободуРоссийская фигуристка Елизавета Туктамышева рассказала, что начнет сезон с этапа Гран-при в Канаде.Чен одержал победу на «Финляндия Трофи», Ковтун – третий, Коляда – четвертыйНа турнире по фигурному катанию «Финляндия Трофи» завершились соревнования у мужчин в одиночном катании. Американец Нэйтан Чен одержал победу, а россиянин Максим Ковтун стал третьим.Ковтун опережает Чена и Чана после короткой программы на «Финляндия Трофи», Коляда – четвертыйТрехкратный чемпион России Максим Ковтун захватил лидерство на турнире «Финляндия Трофи», трехкратный чемпион мира Патрик Чан из Канады только третий.Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаКогда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не АсадаРоссиянка Анна Погорилая упустила шанс выиграть турнир «Финляндия Трофи» – но и Мао Асада, ее главная соперница, чемпионкой не стала.«Финляндия трофи». Осмонд – первая, Погорилая – третья, Туктамышева осталась четвертойРоссийские фигуристки Анна Погорилая и Елизавета Туктамышева заняли третье и четвертое места на турнире «Финляндия трофи».Елизавета Туктамышева: Тройной аксель постараюсь вернуть к серии «Гран-при»Чемпионка мира 2015 года надеется восстановить свой коронный прыжок к серии «Гран-при».Елизавета Туктамышева: Испытываю сейчас некоторое недомоганиеЧемпионка мира 2015 года заявила, что выступает на турнире «Финляндия Трофи» с недомоганием, которое, возможно, является простудой.Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Лед расплавился. Экспрессивная Анна Погорилая вышла в лидеры «Финляндия Трофи»Россиянка стала звездой первого дня турнира в Эспоо, исполнив огненное танго и опередив всех соперниц, в том числе знаменитую Мао Асаду.Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая АсадуРоссийская фигуристка с почти безошибочным прокатом заметно обошла трехкратную чемпионку мира.Погорилая, Туктамышева и Ковтун выступят на турнире в ФинляндииСтали известны имена российских фигуристов, которые выступят на международном турнире «Финляндия Трофи».Алексей Мишин: Приехала мама Каролины Костнер и сказала «милле грацие»Алексей Мишин: Приехала мама Каролины Костнер и сказала «милле грацие»Знаменитый тренер прокомментировал успехи своих учеников на турнире в Оберстдорфе, а также рассказал о работе с Каролиной Костнер.Туктамышева выиграла короткую программу на турнире серии «челленджер» в ГерманииРоссиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на турнире серии «челленджер» в Германии.Алексей Мишин: Такой драгоценный камень, как Туктамышева, не будет лишним в короне российского фигурного катанияЗаслуженный тренер СССР Алексей Мишин, тренирующий чемпионку мира Елизавету Туктамышеву, рассказал о планах их работы на предстоящий сезон.Все по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиВсе по-взрослому. Кто порадовал, а кто разочаровал на прокатах фигуристов в СочиSovsport.ru – о том, как лидеры сборной России по фигурному катанию отчитались на контрольных прокатах о работе в межсезонье.Елизавета Туктамышева: Никаких спадов и взлетов не планируюЕлизавета Туктамышева: Никаких спадов и взлетов не планируюЧемпионка мира в женском одиночном катании 2015 года рассказала о том, как начинает предолимпийский сезон.Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)Маги и чародеи. Как российские фигуристы готовятся к новому сезону (видео)В воскресенье часть сборной страны выступила на шоу в Москве, а в ближайшие выходные вся команда покажет свои программы на прокатах в Сочи.Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этаповМеждународный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.Алексей Мишин: Короткую программу Туктамышевой ставит ПрокофьеваИзвестный российский тренер Алексей Мишин сообщил, что автором короткой программы чемпионки мира 2015 года Елизаветы Туктамышевой на сезон-2016/17 является хореограф Татьяна Прокофьева.Медведева установила мировой рекорд в произвольной программе на командном Кубке мираСборная Северной Америки выиграла командный Кубок мира по фигурному катанию, соревновательная программа которого завершилась в американском Спокане.Коляда заменит Ковтуна на командном чемпионате мира в составе сборной ЕвропыРоссийский фигурист Максим Ковтун не примет участие в командном чемпионате мира, сообщает официальный сайт турнира. Его заменит другой россиянин Михаил Коляда.

Михаил Коляда
Михаил Колядавсе новости
Елизавета Туктамышева
Елизавета Туктамышевавсе новости