ПСВ обыграл «Спарту» в матче чемпионата Голландии
Соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги
чемпионов - ПСВ нанес поражение «Спарте» в домашнем матче десятого
тура чемпионата Голландии.
Встреча, прошедшая в субботу в Эйндховене, завершилась с
минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный мяч на 77-й минуте забил Барт
Рамселар.
Напомним, что ПСВ 28 сентября сыграл вничью с
«Ростовом» в гостевом матче группы D Лиги чемпионов со счетом 2:2. Матч
второго круга соперники проведут в Эйндховене 6 декабря.
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