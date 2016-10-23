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ПСВ обыграл «Спарту» в матче чемпионата Голландии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Соперник «Ростова» по групповому этапу Лиги чемпионов - ПСВ нанес поражение «Спарте» в домашнем матче десятого тура чемпионата Голландии.

Встреча, прошедшая в субботу в Эйндховене, завершилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Победный мяч на 77-й минуте забил Барт Рамселар.

Напомним, что ПСВ 28 сентября сыграл вничью с «Ростовом» в гостевом матче группы D Лиги чемпионов со счетом 2:2. Матч второго круга соперники проведут в Эйндховене 6 декабря.

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