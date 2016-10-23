Азамат Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победу

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев считает, что футболисты его клуба наиграли на победу в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Сегодня наиграли на победу, со мной, думаю, многие согласятся, но пока не получается дома порадовать болельщиков победой, хотя уже вторая подряд домашняя игра получается очень неплохой. Идеал - это когда ты выигрываешь и играешь хорошо, но у нас пока не получается. Мы либо обороняемся и выигрываем, либо играем хорошо, но не можем порадовать болельщиков (результатом)», - приводит «Р-Спорт» слова Засеева.

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 0:0.