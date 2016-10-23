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Азамат Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победу

Источник:  Р-СпортКомментарии

Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев считает, что футболисты его клуба наиграли на победу в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Сегодня наиграли на победу, со мной, думаю, многие согласятся, но пока не получается дома порадовать болельщиков победой, хотя уже вторая подряд домашняя игра получается очень неплохой. Идеал - это когда ты выигрываешь и играешь хорошо, но у нас пока не получается. Мы либо обороняемся и выигрываем, либо играем хорошо, но не можем порадовать болельщиков (результатом)», - приводит «Р-Спорт» слова Засеева.

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 0:0.

Матч

Уфа - Ростов - 0:0

Состав

Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай

Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев

Предупреждения:

Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72

Судья:

Евгений Турбин (Россия)

Место и дата

22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция

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