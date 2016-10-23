Азамат Засеев: «Уфа» в матче с «Ростовом» наиграла на победу
Полузащитник «Уфы» Азамат Засеев считает, что футболисты его
клуба наиграли на победу в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».
«Сегодня наиграли на победу, со мной, думаю, многие
согласятся, но пока не получается дома порадовать болельщиков победой, хотя уже
вторая подряд домашняя игра получается очень неплохой. Идеал - это когда ты
выигрываешь и играешь хорошо, но у нас пока не получается. Мы либо обороняемся
и выигрываем, либо играем хорошо, но не можем порадовать болельщиков (результатом)»,
- приводит «Р-Спорт» слова Засеева.
Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 0:0.
Матч
Состав
Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай
Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев
Предупреждения:
Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция