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«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Дженоа» завершился победой «Сампдории». Итоговый счет матча – 2:1.

Номинальные хозяева открыли счет после удара Луиса Муриэля, через 12 минут результат сравнял Лука Ригони. В концовке первого тайма сначала Фабио Квальярелла не реализовал пенальти, а затем Армандо Иццо отправил мяч в свои ворота. Во втором тайме счет не изменился. «Сампдория» набрала 11 очков и занимает 12-е место в чемпионате Италии. У «Дженоа» 12 очков и девятое место.

Чемпионат Италии. Серия А

8-й тур

Матч

Сампдория - Дженоа - 2:1 (1:1)

Голы

Муриэль 12 (1:0). Ригони 24 (1:1). Иццо 47 (2:1 - автогол).

Состав

Сампдория: Пуджони, Скриньяр, Сильвестре, Реджини, Фернандеш (Альварес, 67), Торрейра (Паломбо, 76), Линетти, Сала, Баррето, Квальярелла, Муриэль (Джуричич, 87)

Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Орбан (Муньос, 60), Ригони, Лаксальт, Велозу, Ринкон (Паволетти, 74), Эденилсон, Симеоне, Пандев (Нинкович, 82)

Незабитые пенальти

Квальярелла (Сампдория), 45

Предупреждения:

Линетти, 49; Пуджони, 79 - Перин, 45; Орбан, 56; Лаксальт, 68

Судья:

Паоло Тальявенто (Италия)

Место и дата

22 октября 19:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция


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