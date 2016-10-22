«Сампдория» обыграла «Дженоа» в генуэзском дерби
Матч
восьмого тура чемпионата Италии между «Сампдорией» и «Дженоа» завершился победой
«Сампдории». Итоговый счет матча – 2:1.
Номинальные
хозяева открыли счет после удара Луиса Муриэля, через 12 минут результат
сравнял Лука Ригони. В концовке первого тайма сначала Фабио Квальярелла не
реализовал пенальти, а затем Армандо Иццо отправил мяч в свои ворота. Во втором
тайме счет не изменился. «Сампдория» набрала 11 очков и занимает 12-е место в
чемпионате Италии. У «Дженоа» 12 очков и девятое место.
Чемпионат
Италии. Серия А
8-й
тур
Матч
Сампдория - Дженоа - 2:1 (1:1)
Голы
Муриэль 12 (1:0). Ригони 24 (1:1). Иццо 47 (2:1 - автогол).
Состав
Сампдория: Пуджони, Скриньяр, Сильвестре, Реджини, Фернандеш (Альварес, 67), Торрейра (Паломбо, 76), Линетти, Сала, Баррето, Квальярелла, Муриэль (Джуричич, 87)
Дженоа: Перин, Бурдиссо, Иццо, Орбан (Муньос, 60), Ригони, Лаксальт, Велозу, Ринкон (Паволетти, 74), Эденилсон, Симеоне, Пандев (Нинкович, 82)
Незабитые пенальти
Квальярелла (Сампдория), 45
Предупреждения:
Линетти, 49; Пуджони, 79 - Перин, 45; Орбан, 56; Лаксальт, 68
Судья:
Паоло Тальявенто (Италия)
Место и дата
22 октября 19:00, Луиджи Феррарис, Онлайн-трансляция