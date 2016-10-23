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Шамиль Тарпищев: Кузнецова провела блестящий сезон

Источник:  Р-СпортКомментарии

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что российская теннисистка Светлана Кузнецова обрела в нынешнем сезоне стабильность и закономерно получила право сыграть на итоговом турнире WTA в Сингапуре.

«Кузнецова провела блестящий сезон. Она очень здорово играла на Олимпиаде (в Рио-де-Жанейро), и только несчастный случай не позволил ей зацепиться за медаль в одиночном и парном разрядах. Реально по качеству игры она обрела стабильность в силу собственного опыта, провела хороший подготовительный период. Результат закономерен. Попадание в восьмерку сильнейших – это высочайший уровень мастерства», - приводит «Р-Спорт» слова Тарпищева.

Кузнецова вошла в число участниц итогового турнира благодаря победе в финале Кубка Кремля над австралийкой Дарьей Гавриловой – 6:2, 6:1.

Матч

Кузнецова С. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:2, 6:1

Место и дата

22 октября 13:00, , Онлайн-трансляция

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