Шамиль Тарпищев: Кузнецова провела блестящий сезон
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев
считает, что российская теннисистка Светлана Кузнецова обрела в нынешнем сезоне
стабильность и закономерно получила право сыграть на итоговом турнире WTA в
Сингапуре.
«Кузнецова провела блестящий сезон. Она очень здорово
играла на Олимпиаде (в Рио-де-Жанейро), и только несчастный случай не позволил
ей зацепиться за медаль в одиночном и парном разрядах. Реально по качеству игры
она обрела стабильность в силу собственного опыта, провела хороший
подготовительный период. Результат закономерен. Попадание в восьмерку
сильнейших – это высочайший уровень мастерства», - приводит «Р-Спорт»
слова Тарпищева.
Кузнецова вошла в число участниц итогового турнира благодаря победе в финале Кубка Кремля над австралийкой Дарьей Гавриловой – 6:2, 6:1.
Матч
Кузнецова С. (Россия) - Гаврилова Д. (Австралия) - 6:2, 6:1
Место и дата
22 октября 13:00, , Онлайн-трансляция