Шамиль Газизов: Игра с «Ростовом» получилась вязкой

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что футболисты его клуба владели преимуществом в матче 11-го тура чемпионата России с «Ростовом».

«Мне кажется, мы владели преимуществом, но игра получилась довольно-таки вязкая, не забили свои моменты, поэтому 0:0. «Ростов» - очень грамотная, очень организованная и серьезная команда, хотели сделать подарок болельщикам. Мы играли дома, мы играем дома на победу. Мне кажется, что мы доминировали. Я рад, что ребята хотели выиграть, пытались играть в быстрый комбинационный футбол», - приводит «Р-Спорт» слова Газизова.

Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 0:0.