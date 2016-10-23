Шамиль Газизов: Игра с «Ростовом» получилась вязкой
Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов считает, что
футболисты его клуба владели преимуществом в матче 11-го тура чемпионата России
с «Ростовом».
«Мне кажется, мы владели преимуществом, но игра
получилась довольно-таки вязкая, не забили свои моменты, поэтому 0:0.
«Ростов» - очень грамотная, очень организованная и серьезная команда,
хотели сделать подарок болельщикам. Мы играли дома, мы играем дома на победу.
Мне кажется, что мы доминировали. Я рад, что ребята хотели выиграть, пытались
играть в быстрый комбинационный футбол», - приводит «Р-Спорт» слова
Газизова.
Встреча, прошедшая в субботу в Уфе, завершилась со счетом 0:0.
Матч
Состав
Уфа: Шелия, Васин, Сухов, Аликин, Живоглядов, Обляков (Марсиньо, 81), Засеев, Стоцкий, Ванек (Игбун, 69), Абдулавов (Кротов, 20), Фатай
Ростов: Джанаев, Гуйе, Гранат, Мевля, Григорьев (Ерохин, 63), Эззатоллахи (Азмун, 78), Препелицэ, Думбия (Полоз, 59), Байрамян, Нобоа, Киреев
Предупреждения:
Фатай, 41; Стоцкий, 45; Ванек, 46 - Гуйе, 72
Судья:
Евгений Турбин (Россия)
Место и дата
22 октября 14:30, Нефтяник, Текстовая трансляция