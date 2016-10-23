Московское «Динамо» в гостях обыграло краснодарских одноклубников
Волейболисты краснодарского «Динамо» переиграли уступили московским
одноклубникам в матче пятого тура чемпионата России.
Встреча, прошедшая в Краснодаре в субботу, завершилась волевой победой
москвичей в пяти партиях – 3:2 (24:26, 25:21, 21:25, 32:30, 15:11). Встреча
продолжалась более двух часов.
Таким образом, московский клуб набрал восемь очков и поднялся на шестое
место в турнирной таблице. У «Динамо» из Краснодара стало одно очко. Этот клуб
идет последним.
В матчах следующего тура москвичи 28 октября в гостях сыграют с «Енисеем»,
а краснодарцы 29 октября на выезде сразятся с «Локомотивом».
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