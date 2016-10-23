Московское «Динамо» в гостях обыграло краснодарских одноклубников

Волейболисты краснодарского «Динамо» переиграли уступили московским одноклубникам в матче пятого тура чемпионата России.

Встреча, прошедшая в Краснодаре в субботу, завершилась волевой победой москвичей в пяти партиях – 3:2 (24:26, 25:21, 21:25, 32:30, 15:11). Встреча продолжалась более двух часов.

Таким образом, московский клуб набрал восемь очков и поднялся на шестое место в турнирной таблице. У «Динамо» из Краснодара стало одно очко. Этот клуб идет последним.

В матчах следующего тура москвичи 28 октября в гостях сыграют с «Енисеем», а краснодарцы 29 октября на выезде сразятся с «Локомотивом».