«Динамо» упустило победу над «Соколом»
«Динамо» сыграло
вничью с «Соколом» (1:1) в матче 18-го тура ФНЛ на «Арене Химки».
На 79-й минуте первый гол в матче забил форвард «Динамо» Кирилл Панченко. Теперь на счету 27-летнего нападающего 13 мячей в 17 матчах турнира. «Сокол» отыгрался на предпоследней минуте основного времени после удара защитника Игоря Климова.
Отметим, что матч начался с 25-минутной задержкой в связи с отсутствием на стадионе пожарной машины.
После этого тура отрыв «Динамо» от занимающего второе место «Тосно» сократился до двух очков.
В ближайшую среду лидеры ФНЛ сыграют друг с другом в 1/8 финала Кубка России.
В заключительном туре первого круга 30 октября «Динамо» отправится в гости к «Шиннику», а «Сокол» примет «Балтику».
ФНЛ
18-й тур
Матч
Голы
Панченко 79 (1:0). Климов 89 (1:1).
Состав
Динамо: Шунин, Темников (Бюттнер, 57), Козлов, Терехов С., Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета (Луценко, 75), Катрич (Соснин, 46), Панченко, Бечирай
Сокол: Фёдоров, Климов, Васянович, Пасько, Семёнов, Дудолев (Дергачёв, 72), Хрущёв (Перченок, 64), Мануковский (Паштов, 67), Романенко (Домшинский, 80), Платика, Галыш
Предупреждения:
нет - Перченок, 71
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
22 октября 19:25, Арена Химки, Онлайн-трансляция