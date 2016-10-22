«Динамо» упустило победу над «Соколом»

«Динамо» сыграло вничью с «Соколом» (1:1) в матче 18-го тура ФНЛ на «Арене Химки».

На 79-й минуте первый гол в матче забил форвард «Динамо» Кирилл Панченко. Теперь на счету 27-летнего нападающего 13 мячей в 17 матчах турнира. «Сокол» отыгрался на предпоследней минуте основного времени после удара защитника Игоря Климова.

Отметим, что матч начался с 25-минутной задержкой в связи с отсутствием на стадионе пожарной машины.

После этого тура отрыв «Динамо» от занимающего второе место «Тосно» сократился до двух очков.

В ближайшую среду лидеры ФНЛ сыграют друг с другом в 1/8 финала Кубка России.

В заключительном туре первого круга 30 октября «Динамо» отправится в гости к «Шиннику», а «Сокол» примет «Балтику».

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18-й тур