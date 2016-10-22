«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» и делит первое место с «Арсеналом» в чемпионате Англии
Матч
девятого тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем»
завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».
В
первом тайме «красные» забили два мяча – отличились Садио Мане и Филиппе
Коутинью. Во второй половине ударом в упор после углового один мяч отыграл Гарет
Маколи.
«Ливерпуль»
набрал 20 очко и на данный момент вышел на второе место в чемпионате Англии. Столько
же у «Арсенала», который лидирует по дополнительным показателям. Третьим с 19
очками идет «Манчестер Сити», у которого в запасе завтрашний матч с «Саутгемптоном».
У «Вест Брома» десять очков и 13-е место.
Чемпионат
Англии. Премьер-лига
10-й
тур
Матч
Ливерпуль - Вест Бромвич - 2:1 (2:0)
Голы
Мане 20 (1:0). Коутиньо 35 (2:0). МакАули Г. 81 (2:1).
Состав
Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Матип, Мане (Ориги, 90), Хендерсон, Джан, Коутиньо (Лейва, 88), Лаллана (Вейналдум, 79), Милнер, Фирмино
Вест Бромвич: Фостер, Ольссон, Ньом, Доусон, МакАули Г., Маклин (Робсон-Кану, 65), Флетчер, Якоб (Брант, 46), Шадли, Филлипс (Моррисон, 51), Рондон
Предупреждения:
Хендерсон, 89 - Якоб, 43; Маклин, 57; Моррисон, 90
Судья:
Нэйл Суобрик (Англия)
Место и дата
22 октября 19:30, Энфилд, Онлайн-трансляция