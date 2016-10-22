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«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» и делит первое место с «Арсеналом» в чемпионате Англии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В первом тайме «красные» забили два мяча – отличились Садио Мане и Филиппе Коутинью. Во второй половине ударом в упор после углового один мяч отыграл Гарет Маколи.

«Ливерпуль» набрал 20 очко и на данный момент вышел на второе место в чемпионате Англии. Столько же у «Арсенала», который лидирует по дополнительным показателям. Третьим с 19 очками идет «Манчестер Сити», у которого в запасе завтрашний матч с «Саутгемптоном». У «Вест Брома» десять очков и 13-е место.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

10-й тур

Матч

Ливерпуль - Вест Бромвич - 2:1 (2:0)

Голы

Мане 20 (1:0). Коутиньо 35 (2:0). МакАули Г. 81 (2:1).

Состав

Ливерпуль: Кариус, Ловрен, Клайн, Матип, Мане (Ориги, 90), Хендерсон, Джан, Коутиньо (Лейва, 88), Лаллана (Вейналдум, 79), Милнер, Фирмино

Вест Бромвич: Фостер, Ольссон, Ньом, Доусон, МакАули Г., Маклин (Робсон-Кану, 65), Флетчер, Якоб (Брант, 46), Шадли, Филлипс (Моррисон, 51), Рондон

Предупреждения:

Хендерсон, 89 - Якоб, 43; Маклин, 57; Моррисон, 90

Судья:

Нэйл Суобрик (Англия)

Место и дата

22 октября 19:30, Энфилд, Онлайн-трансляция


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