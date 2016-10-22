«Ливерпуль» обыграл «Вест Бромвич» и делит первое место с «Арсеналом» в чемпионате Англии

Матч девятого тура чемпионата Англии между «Ливерпулем» и «Вест Бромвичем» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:1 в пользу «Ливерпуля».

В первом тайме «красные» забили два мяча – отличились Садио Мане и Филиппе Коутинью. Во второй половине ударом в упор после углового один мяч отыграл Гарет Маколи.

«Ливерпуль» набрал 20 очко и на данный момент вышел на второе место в чемпионате Англии. Столько же у «Арсенала», который лидирует по дополнительным показателям. Третьим с 19 очками идет «Манчестер Сити», у которого в запасе завтрашний матч с «Саутгемптоном». У «Вест Брома» десять очков и 13-е место.

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