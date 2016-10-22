«Бавария» обыграла «Боруссию» (М) и продолжает лидировать в чемпионате Германии

Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Баварии».

В первом тайме баварцам удалось забить два мяча. Отличились Артуро Видаль и Дуглас Коста. Во второй половине счет не изменился.

«Бавария» набрала 20 очков и занимает первое место в чемпионате Германии. У «Боруссии» 11 очков и десятое место.

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8-й тур