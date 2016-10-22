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«Бавария» обыграла «Боруссию» (М) и продолжает лидировать в чемпионате Германии

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч восьмого тура чемпионата Германии между «Баварией» и «Боруссией» из Менхенгладбаха завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 2:0 в пользу «Баварии».

В первом тайме баварцам удалось забить два мяча. Отличились Артуро Видаль и Дуглас Коста. Во второй половине счет не изменился.

«Бавария» набрала 20 очков и занимает первое место в чемпионате Германии. У «Боруссии» 11 очков и десятое место.

Чемпионат Германии. Бундеслига

8-й тур

Матч

Бавария - Боруссия М - 2:0 (2:0)

Голы

Видаль 16 (1:0). Коста 31 (2:0).

Состав

Бавария: Нойер, Хуммельс, Алаба, Мартинес, Рафинья (Киммих, 83), Алонсо, Алькантара, Видаль, Роббен (Саншеш, 80), Левандовски, Коста (Мюллер, 73)

Боруссия М: Зоммер, Вендт (Шульц Н., 65), Эльведи, Корб, Вестергор, Джонсон, Крамер, Штробль, Хофманн (Янчке, 46), Штиндль, Хан (Херрманн, 78)

Предупреждения:

нет - Крамер, 71

Судья:

Йохен Дреес (Германия)

Место и дата

22 октября 19:30, Альянц Арена, Онлайн-трансляция

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