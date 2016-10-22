«Рубин» вдевятером проиграл «Тереку» в РФПЛ

«Терек» одержал победу над «Рубином» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

На 18-й минуте албанский форвард «Терека» Беким Балай забил свой четвертый гол в турнире. Гости отыгрались на 34-й минуте после точного удара бразильца Жонатаса.

Во втором тайме с интервалом в десять минут главный арбитр матча Сергей Лапочкин удалил двух игроков «Рубина». На 60-й минуте прямую красную карточку получил хорват Мийо Цакташ, а на 70-й – перуанец Карлос Самбрано сыграл рукой в своей штрафной площади, за что заработал второе предупреждение.

Реализованный пенальти румыном Георге Грозавом принес «Тереку» победу. А окончательный счет в матче установил еще один албанец Одисе Роши.

«Терек» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в премьер-лиге, «Рубин» остался на десятом месте с 12 очками.

В 12-м туре 30 октября «Терек» сыграет в гостях с «Уралом», а на следующий день «Рубин» примет «Локомотив».

РФПЛ

11-й тур

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча