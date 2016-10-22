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«Рубин» вдевятером проиграл «Тереку» в РФПЛ

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«Терек» одержал победу над «Рубином» (3:1) в матче 11-го тура премьер-лиги на «Ахмат Арене» в Грозном.

На 18-й минуте албанский форвард «Терека» Беким Балай забил свой четвертый гол в турнире. Гости отыгрались на 34-й минуте после точного удара бразильца Жонатаса.

Во втором тайме с интервалом в десять минут главный арбитр матча Сергей Лапочкин удалил двух игроков «Рубина». На 60-й минуте прямую красную карточку получил хорват Мийо Цакташ, а на 70-й – перуанец Карлос Самбрано сыграл рукой в своей штрафной площади, за что заработал второе предупреждение.

Реализованный пенальти румыном Георге Грозавом принес «Тереку» победу. А окончательный счет в матче установил еще один албанец Одисе Роши.

«Терек» набрал 18 очков и поднялся на четвертое место в премьер-лиге, «Рубин» остался на десятом месте с 12 очками.

В 12-м туре 30 октября «Терек» сыграет в гостях с «Уралом», а на следующий день «Рубин» примет «Локомотив».

РФПЛ

11-й тур

Матч

Терек - Рубин - 3:1 (1:1)

Голы

Балай 18 (1:0). Жонатас 34 (1:1). Грозав 71 (2:1 - пен.). Роши 90 (3:1).

Состав

Терек: Городов, Семёнов, Уциев, Анхель, Брызгалов (Родолфо, 90), Кузяев, Грозав (Роши, 79), Мохаммади, Иванов, Митришев (Лебеденко, 58), Балай

Рубин: Рыжиков, Бурлак, Набиуллин, Бауэр, Самбрано, Ткачук (Жемалетдинов, 90), Цакташ, Мвила, Рочина (Сонг, 72), Жонатас, Канунников (Гарсия, 82)

Предупреждения:

Иванов, 63; Семёнов, 64; Мохаммади, 78; Балай, 86; Роши, 90 - Самбрано, 69

Удаления:

нет - Цакташ, 60; Самбрано, 70

Судья:

Сергей Лапочкин (Россия)

Место и дата

22 октября 19:30, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция

«Советский спорт» вел текстовую трансляцию матча

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