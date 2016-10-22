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«Реал Сосьедад» крупно обыграл «Алавес»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Алавесом» и завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0 в пользу «Реал Сосьедада».

В составе победителей отличились Хаби Прието, Виллиан Жозе и Карлос Вела. «Реал Сосьедад» набрал 13 очков и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У «Алавеса» десять очков и 11-е место.

Чемпионат Испании. Примера

9-й тур

Матч

Реал Сосьедад - Алавес - 3:0 (1:0)

Голы

Прието 21 (1:0). Виллиан 57 (2:0). Вела 87 (3:0).

Состав

Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Мартинес К., Берчиче, Прието (Каналес, 69), Навас, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль (Пардо, 89), Вела, Виллиан (Хуанми, 82)

Алавес: Пачеко, Вигарай, Лагуардия (Фемения, 56), Гарсия Р., Льоренте М., Феддал, Катаи (Эспиноса, 77), Эдгар, Камараса, Торрес (Сантос, 46), Дейверсон

Предупреждения:

Мартинес К., 33; Берчиче, 39; Виллиан, 43 - Феддал, 22; Дейверсон, 38; Катаи, 45; Сантос, 55; Эдгар, 90

Судья:

Карлос Клос Гомес (Испания)

Место и дата

22 октября 19:30, Аноэта, Онлайн-трансляция

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