«Реал Сосьедад» крупно обыграл «Алавес»
Матч девятого тура чемпионата Испании между «Реал
Сосьедадом» и «Алавесом» и завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 3:0
в пользу «Реал Сосьедада».
В составе победителей отличились Хаби Прието, Виллиан Жозе и Карлос Вела. «Реал Сосьедад» набрал 13 очков и занимает седьмое место в чемпионате Испании. У «Алавеса» десять очков и 11-е место.
Чемпионат Испании. Примера
9-й тур
Матч
Реал Сосьедад - Алавес - 3:0 (1:0)
Голы
Прието 21 (1:0). Виллиан 57 (2:0). Вела 87 (3:0).
Состав
Реал Сосьедад: Рульи, Мартинес И., Мартинес К., Берчиче, Прието (Каналес, 69), Навас, Сурутуса, Ильярраменди, Ойарсабаль (Пардо, 89), Вела, Виллиан (Хуанми, 82)
Алавес: Пачеко, Вигарай, Лагуардия (Фемения, 56), Гарсия Р., Льоренте М., Феддал, Катаи (Эспиноса, 77), Эдгар, Камараса, Торрес (Сантос, 46), Дейверсон
Предупреждения:
Мартинес К., 33; Берчиче, 39; Виллиан, 43 - Феддал, 22; Дейверсон, 38; Катаи, 45; Сантос, 55; Эдгар, 90
Судья:
Карлос Клос Гомес (Испания)
Место и дата
22 октября 19:30, Аноэта, Онлайн-трансляция