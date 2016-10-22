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«Лада» проиграла «Виперсу», но по сумме двух матчей остается в Кубке ЕГФ

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«Лада» потерпела поражение от норвежского «Виперса» (26:32) в ответном матче второго квалификационного раунда Кубка ЕГФ в Кристиансанде.

Первый матч в Тольятти завершился в пользу «Лады» (29:23), и благодаря большему количеству голов, забитых в гостях, российская команда продолжит выступление в Кубке ЕГФ.

Самой результативной в составе «Лады» в Норвегии стала левая крайняя Полина Горшкова. На ее счету шесть голов.

Добавим, что ранее в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ вышла «Кубань».

Кубок ЕГФ

Женщины

2-й квалификационный раунд

Ответный матч

«Виперс» (Норвегия) – «Лада» (Россия) – 32:26 (15:15)

«Лада»: Горшкова (6), Дмитриева (5), Самохина (5), Носикова (4), Малашенко (3), Какмоля (2), Снопова (1), Голец, Карпачева, Орлова, Портягина, Санникова, Щербак, Цивка, Уткина.

Первый матч – 23:29.

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