«Лада» проиграла «Виперсу», но по сумме двух матчей остается в Кубке ЕГФ
«Лада» потерпела
поражение от норвежского «Виперса» (26:32) в ответном матче второго
квалификационного раунда Кубка ЕГФ в Кристиансанде.
Первый матч в Тольятти завершился в пользу «Лады» (29:23), и благодаря большему количеству голов, забитых в гостях, российская команда продолжит выступление в Кубке ЕГФ.
Самой результативной в составе «Лады» в Норвегии стала левая крайняя Полина Горшкова. На ее счету шесть голов.
Добавим, что ранее в третий квалификационный раунд Кубка ЕГФ вышла «Кубань».
Кубок ЕГФ
Женщины
2-й квалификационный
раунд
Ответный матч
«Виперс» (Норвегия) –
«Лада» (Россия) – 32:26 (15:15)
«Лада»: Горшкова (6), Дмитриева (5), Самохина (5), Носикова (4), Малашенко (3), Какмоля (2), Снопова (1), Голец, Карпачева, Орлова, Портягина, Санникова, Щербак, Цивка, Уткина.
Первый матч – 23:29.