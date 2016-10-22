Иньеста получил повреждение связок колена

Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста повредил связки правого колена. Это случилось в матче девятого тура чемпионата Испании против «Валенсии» (3:2).

О травме сообщил официальный сайт «Барселоны». При этом сообщается ее характер, но срок восстановления пока не уточняется. Напомним, что Иньесту на 14-й минуте заменил Иван Ракитич.

«Барселона» вырвала победу после пенальти в конце матча в исполнении Лионеля Месси. Аргентинец сделал дубль, еще один мяч в активе Луиса Суареса.

В текущем сезоне 32-летний Андрес Иньеста провел девять матчей за «Барселону» и забил один мяч при четырех голевых передачах.