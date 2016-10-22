Иньеста получил повреждение связок колена
Полузащитник «Барселоны» Андрес Иньеста повредил
связки правого колена. Это случилось в матче девятого тура чемпионата Испании
против «Валенсии» (3:2).
О травме сообщил официальный сайт «Барселоны». При этом сообщается ее характер, но срок восстановления пока не уточняется. Напомним, что Иньесту на 14-й минуте заменил Иван Ракитич.
«Барселона» вырвала победу после пенальти в конце матча в исполнении Лионеля Месси. Аргентинец сделал дубль, еще один мяч в активе Луиса Суареса.
В текущем сезоне 32-летний Андрес Иньеста провел девять матчей за «Барселону» и забил один мяч при четырех голевых передачах.
Матч
Валенсия - Барселона - 2:3 (0:1)
Голы
Месси 22 (0:1). Эль Хаддади 53 (1:1). Родриго 56 (2:1). Суарес Л. 62 (2:2). Месси 90 (2:3 - пен.).
Состав
Валенсия: Алвес, Гарай, Канселу, Монтойя (Эль Хаддади, 46), Мангаля, Гайя (Абденнур, 38), Суарес, Парехо, Перес, Нани, Родриго (Мина, 71)
Барселона: тер Штеген, Умтити, Динь, Гомеш (Суарес Д., 72), Маскерано, Иньеста (Ракитич, 14), Роберто, Бускетс, Неймар, Месси, Суарес Л.
Предупреждения:
Гарай, 17; Алвес, 23; Суарес, 70; Перес, 75; Абденнур, 90 - Бускетс, 25; Динь, 47; Неймар, 51; Месси, 74
Судья:
Альберто Ундиано Мальенко (Испания)
Место и дата
22 октября 17:15, Месталья, Онлайн-трансляция