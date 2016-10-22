Хэмилтон завоевал поул на Гран-при США, Квят – 13-й
На Гран-при США в Остине завершилась
квалификация. Первое место на стартовой решетке завоевал пилот команды «Мерседес»
Льюис Хэмилтон.
Британец оказался быстрее всех в заключительном
сегменте с результатом 1.34,999. Вторым стал его партнер по
команде Нико Росберг. Третье место за Даниэлем Риккардо, а четвертый результат
показал его партнер по «Ред Буллу» Макс Ферстаппен. Российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят занял 13-е место.
Гран-при США. Остин
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.34,999
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,216
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,510
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,748
5. Кими Райкконен («Феррари») +1,132
6. Себастьян Феттель («Феррари») +1,359
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1,629
8. Валттери Боттас («Уильямс») +2,117
9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,270
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,327
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Форс Индия»)
12. Фернандо Алонсо («Макларен»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
15. Джолион Палмер («Рено»)
16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Роман Грожан («Хаас»)
18. Кевин Магнуссен («Рено»)
19. Дженсон Баттон («Макларен»)
20. Паскаль Верляйн («Манор»)
21. Фелипе Наср («Заубер»)
22. Эстебан Окон («Манор»)
Гонка состоится завтра и начнется в 22:00 по Москве.