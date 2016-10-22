Хэмилтон завоевал поул на Гран-при США, Квят – 13-й

Нико Росберг: При старте со второй позиции у меня будет хороший шанс

Пилот команды «Мерседес» Нико Росберг поделился впечатлениями после квалификации Гран-при США. Напомним, что он занял второе место, уступив своему партнеру по команде Льюису Хэмилтону.