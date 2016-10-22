Павел Дацюк: Был уверен в себе, поэтому согласился исполнить буллит

Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о победе на «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.

- Все три периода были хорошие, нам удалось забить. Вели 2:0, а потом пропустили две шайбы в меньшинстве. Но я не могу сказать, что мы действовали плохо в каком-то периоде.

- Предыдущая серия буллитов у СКА была достаточно давно, и тогда Знарок сказал, что вы сами попросили не ставить вас на них. Сегодня были уверены в себе?

- Сегодня был уверен, и поэтому дал согласие, – приводит слова Дацюка официальный сайт «Авангарда».

Напомним, после двух периодов армейцы вели 2:0, благодаря голам Евгения Кетова и Ильи Ковальчука. Омичи отыгрались в третьей 20-минутке, шайбы в большинстве забросили Валентин Пьянов и Никита Никитин. Победитель матча определился в серии буллитов, где у СКА шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, а у «Авангарда» отличился Илья Зубов.

Петербуржцы набрали 61 очко в 25 матчах и остались лидерами Западной конференции. Подопечные Федора Канарейкина идут на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 43 очка после 25 игр.

25 октября СКА примет в Санкт-Петербурге «Слован», «Авангард» 26 числа встретится в Уфе с «Салаватом Юлаевым».

До встречи с «Авангардом» СКА последний раз играл серию буллитов 27 сентября в матче с «Адмиралом». Та игра закончилась победой армейцев со счетом 3:2.