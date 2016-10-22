Павел Дацюк: Был уверен в себе, поэтому согласился исполнить буллит
Нападающий СКА Павел Дацюк поделился мнением о
победе на «Авангардом» в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 3:2.
- Все три периода были
хорошие, нам удалось забить. Вели 2:0, а потом пропустили две шайбы в меньшинстве.
Но я не могу сказать, что мы действовали плохо в каком-то периоде.
- Предыдущая серия буллитов у СКА была достаточно
давно, и тогда Знарок сказал, что вы сами попросили не ставить вас на них. Сегодня
были уверены в себе?
- Сегодня был уверен, и поэтому дал согласие, – приводит слова Дацюка официальный сайт «Авангарда».
Напомним, после двух
периодов армейцы вели 2:0, благодаря голам Евгения Кетова и Ильи Ковальчука.
Омичи отыгрались в третьей 20-минутке, шайбы в большинстве забросили Валентин
Пьянов и Никита Никитин. Победитель матча определился в серии буллитов, где у
СКА шайбы забросили Никита Гусев и Павел Дацюк, а у «Авангарда» отличился Илья
Зубов.
Петербуржцы набрали 61
очко в 25 матчах и остались лидерами Западной конференции. Подопечные Федора
Канарейкина идут на второй позиции в Восточной конференции, имея в активе 43
очка после 25 игр.
25 октября СКА примет в
Санкт-Петербурге «Слован», «Авангард» 26 числа встретится в Уфе с «Салаватом
Юлаевым».
До встречи с «Авангардом» СКА последний раз играл серию буллитов 27 сентября в матче с «Адмиралом». Та игра закончилась победой армейцев со счетом 3:2.
Матч
Авангард - СКА - 2:3 Б. (0:1, 0:1, 2:0, 0:0, 0:1)
Голы:
Кетов (Херсли, Прохоркин), 8:24 (0:1). Ковальчук (Плотников, Дацюк), 38:48 (0:2 - бол.). Пьянов (Пестушко, Мартынов), 41:12 (1:2 - бол.). Никитин (Медведев), 49:09 (2:2 - бол.).
Победный буллит:
Дацюк - 2:3.
Место и дата
22 октября 14:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция