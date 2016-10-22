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Себастьян Феттель: Этот сезон получился полезным и более успешным, чем предыдущий

Источник:  Sky SportsКомментарии

Гонщик «Феррари» Себастьян Феттель заявил, что у него нет разногласий с руководителем команды Маурицио Арривабене.

После Гран-при Японии босс «Феррари» сказал, что Феттелю необходимо заслужить место в команде после 2017 года, когда истекает контракт немца.

«Я не знаю, что он говорил, а что – нет, – приводит Sky Sports слова Феттеля. – Я знаю только то, что он говорит мне. И в целом у нас одинаковое видение ситуации.

Мы стараемся делать максимум каждый в своей сфере деятельности. А они абсолютно разные. Мое место в машине, но и за пределами трассы я стараюсь помогать. У нас впереди много работы. Мы трудимся очень-очень усердно, чтобы взобраться на вершину. И каждый верит в то, что у нас всё получится.

Сезон получился непростым: было много взлетов и падений. От нас многого ждали, и мы не смогли оправдать все ожидания, что не может радовать.

Но с учетом того, что в течение года на заводе и в компании произошли серьезные изменения в лучшую сторону, я считаю, сезон получил полезным и более успешным, чем предыдущий».

Отметим, что за четыре этапа до конца чемпионата Феттель занимает шестое место в личном зачете, набрав на пять очков меньше своего партнера по «Феррари» Кими Райкконена.

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