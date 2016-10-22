«Зенит» вышел в финал клубного чемпионата мира, обыграв «Трентино»
Матч 1/2 финала клубного чемпионата мира между
казанским «Зенитом» и итальянском клубом «Трентино» завершился победой
российского клуба. Итоговый счет матча – 3:0 по партиям в пользу «Зенита».
Счет в партиях - 25:18, 25:23, 25:18 в пользу казанской команды. Самым результативным у них стал Мэттью Андерсон, набравший 15 очков. Во втором полуфинале сыграют «Сада Крузейро» (Бразилия) - «Боливар» (Аргентина).
Волейбол. Мужчины
1/2 финала
«Зенит» (Казань, Россия) — «Трентино» (Италия) —
3:0 (25:18, 25:23, 25:18).
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