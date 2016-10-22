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Сок стал соперником Дель Потро по финалу в Стокгольме

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23-я ракетка мира американец Джек Сок вышел в финал турнира ATP в Стокгольме.

В полуфинале шестой номер посева нанес поражение немцу Александру Звереву, который занимает 20-е место в рейтинге ATP. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4 и продолжался 2 часа 48 минут.

Отметим, что Сок как минимум повторил свой прошлогодний результат на турнире в Стокгольме. В 2015 году он проиграл в финале чеху Томашу Бердыху.

В воскресенье соперником Сока станет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро. В единственном очном матче, который состоялся в этом году в Мадриде, американец одержал победу в двух сетах (6:4, 7:6 (7:2)).

Стокгольм (Швеция)

Турнир ATP If Stockholm Open

Призовой фонд 566 525 евро

Закрытые корты, хард

Одиночный разряд

½ финала

Джек Сок (США, 6) – Александр Зверев (Германия, 4) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4

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