Сок стал соперником Дель Потро по финалу в Стокгольме
23-я ракетка мира
американец Джек Сок вышел в финал турнира ATP в
Стокгольме.
В полуфинале шестой номер посева нанес поражение немцу Александру Звереву, который занимает 20-е место в рейтинге ATP. Матч завершился со счетом 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4 и продолжался 2 часа 48 минут.
Отметим, что Сок как минимум повторил свой прошлогодний результат на турнире в Стокгольме. В 2015 году он проиграл в финале чеху Томашу Бердыху.
В воскресенье соперником Сока станет аргентинец Хуан Мартин Дель Потро. В единственном очном матче, который состоялся в этом году в Мадриде, американец одержал победу в двух сетах (6:4, 7:6 (7:2)).
Стокгольм (Швеция)
Турнир ATP If Stockholm Open
Призовой фонд
566 525 евро
Закрытые корты, хард
Одиночный разряд
½ финала
Джек Сок (США, 6) –
Александр Зверев (Германия, 4) – 6:7 (4:7), 7:6 (7:4), 6:4