Льюис Хэмилтон: Это мой первый поул в США, я много лет пытался добиться этого

Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился впечатлениями после квалификации Гран-при США. Напомним, что он занял первое место.

«Я испытываю потрясающие чувства. Это мой первый поул здесь. Много лет я пытался добиться этого, много хороших людей старались помочь мне, поэтому я очень доволен сегодняшним результатом. Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам на трибунах. При пересечении финишной черты я слышал, как они аплодируют. Было очень приятно чувствовать их энергию на круге возвращения в боксы.

Так что я очень благодарен, что они пришли сегодня. Надеюсь, завтра мы подарим им отличную гонку», - приводит слова Хэмилтона Autosport.

Напомним, что российский пилот «Торо Россо» Даниил Квят занял 13-е место.

Гран-при США. Остин

Квалификация

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.34,999

2. Нико Росберг («Мерседес») +0,216

3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,510

4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,748

5. Кими Райкконен («Феррари») +1,132

6. Себастьян Феттель («Феррари») +1,359

7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1,629

8. Валттери Боттас («Уильямс») +2,117

9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,270

10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,327

Выбыли после второго сегмента:

11. Серхио Перес («Форс Индия»)

12. Фернандо Алонсо («Макларен»)

13. Даниил Квят («Торо Россо»)

14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)

15. Джолион Палмер («Рено»)

16. Маркус Эрикссон («Заубер»)

Выбыли после первого сегмента:

17. Роман Грожан («Хаас»)

18. Кевин Магнуссен («Рено»)

19. Дженсон Баттон («Макларен»)

20. Паскаль Верляйн («Манор»)

21. Фелипе Наср («Заубер»)

22. Эстебан Окон («Манор»)