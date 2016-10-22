Льюис Хэмилтон: Это мой первый поул в США, я много лет пытался добиться этого
Пилот команды «Мерседес» Льюис Хэмилтон поделился
впечатлениями после квалификации Гран-при США. Напомним, что он занял первое
место.
«Я испытываю потрясающие чувства. Это мой первый поул здесь. Много лет я пытался добиться этого, много хороших людей старались помочь мне, поэтому я очень доволен сегодняшним результатом. Хочу сказать большое спасибо всем болельщикам на трибунах. При пересечении финишной черты я слышал, как они аплодируют. Было очень приятно чувствовать их энергию на круге возвращения в боксы.
Так что
я очень благодарен, что они пришли сегодня. Надеюсь, завтра мы подарим им
отличную гонку», - приводит слова Хэмилтона Autosport.
Напомним, что российский пилот «Торо
Россо» Даниил Квят занял 13-е место.
Гран-при США. Остин
Квалификация
1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») 1.34,999
2. Нико Росберг («Мерседес») +0,216
3. Даниэль Риккардо («Ред Булл») +0,510
4. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +0,748
5. Кими Райкконен («Феррари») +1,132
6. Себастьян Феттель («Феррари») +1,359
7. Нико Хюлькенберг («Форс Индия») +1,629
8. Валттери Боттас («Уильямс») +2,117
9. Фелипе Масса («Уильямс») +2,270
10. Карлос Сайнс («Торо Россо») +2,327
Выбыли после второго сегмента:
11. Серхио Перес («Форс Индия»)
12. Фернандо Алонсо («Макларен»)
13. Даниил Квят («Торо Россо»)
14. Эстебан Гутьеррес («Хаас»)
15. Джолион Палмер («Рено»)
16. Маркус Эрикссон («Заубер»)
Выбыли после первого сегмента:
17. Роман Грожан («Хаас»)
18. Кевин Магнуссен («Рено»)
19. Дженсон Баттон («Макларен»)
20. Паскаль Верляйн («Манор»)
21. Фелипе Наср («Заубер»)
22. Эстебан Окон («Манор»)