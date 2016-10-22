Эшли Вагнер: После чемпионата мира я стала другой спортсменкой

Серебряный призер чемпионата мира Эшли Вагнер после короткой программы на Skate America рассказала, как готовилась к новому сезону.

«Чемпионат мира дал мне импульс перед летней подготовкой, – сказала Вагнер. – Он вдохновил меня на то, чтобы тренироваться еще усерднее, чем раньше. Тот турнир показал, что моя работа привела меня на пьедестал. У меня появилась мотивация и реальная цель – войти в тройку на Олимпийских играх.

Это абсолютно новый сезон. Надеюсь, после чемпионата мира я стала совершенно другой спортсменкой. Теперь вопрос в том, чтобы развить тот успех».

Напомним, Вагнер показала лучший результат в короткой программе, получив от судей 69,50 балла.

Первый этап «Гран-при» Skate America проходит 21-23 октября в Чикаго.