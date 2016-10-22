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«Бордо» и «Нанси» сыграли вничью

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч десятого тура чемпионата Франции между «Бордо» и «Нанси» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.

Хозяева открыли счет благодаря точному удару Жереми Менеза. Ответный гол провел Антони Коура.

«Бордо» набрал 15 очков и занимает седьмое место в чемпионате Франции. У «Нанси» шесть очков и последнее место.

Чемпионат Франции. Лига 1

10-й тур

Матч

Бордо - Нанси - 1:1 (0:0)

Голы

Менез 56 (1:0). Кура 75 (1:1).

Состав

Бордо: Каррассо, Сабали, Левчук, Контенто, Паллуа, Плашил, Оунас, Оливейра, Тулалан (Лаборде, 78), Менез (Телин, 81), Ролан (Сертич, 72)

Нанси: Н'Ди Ассембе, Ленгле, Чето, Кабако, Бадила, Диарра, Марчетти, Кулибали К. (Робич, 74), Диа (Дале, 86), Педретти, Кура

Предупреждения:

Оунас, 56 - Диарра, 23; Ленгле, 32; Марчетти, 56

Судья:

Стефан Ланнуа (Франция)

Место и дата

22 октября 21:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция

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