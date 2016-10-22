«Бордо» и «Нанси» сыграли вничью
Матч десятого тура чемпионата Франции между «Бордо»
и «Нанси» завершился вничью. Итоговый счет матча – 1:1.
Хозяева открыли счет благодаря точному удару Жереми Менеза. Ответный гол провел Антони Коура.
«Бордо» набрал 15 очков и занимает седьмое место в чемпионате Франции. У «Нанси» шесть очков и последнее место.
Чемпионат Франции. Лига 1
10-й тур
Матч
Голы
Менез 56 (1:0). Кура 75 (1:1).
Состав
Бордо: Каррассо, Сабали, Левчук, Контенто, Паллуа, Плашил, Оунас, Оливейра, Тулалан (Лаборде, 78), Менез (Телин, 81), Ролан (Сертич, 72)
Нанси: Н'Ди Ассембе, Ленгле, Чето, Кабако, Бадила, Диарра, Марчетти, Кулибали К. (Робич, 74), Диа (Дале, 86), Педретти, Кура
Предупреждения:
Оунас, 56 - Диарра, 23; Ленгле, 32; Марчетти, 56
Судья:
Стефан Ланнуа (Франция)
Место и дата
22 октября 21:00, Шабан-Дельма, Онлайн-трансляция