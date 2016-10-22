Владимир Морозов: Будем все делать, чтобы стать ведущей российской парой

Двукратный бронзовый призер чемпионата Европы Владимир Морозов после короткой программы на Skate America заявил, что они с партнершей Евгенией Тарасовой готовы стать ведущей российской парой.

«Короткая программа удалась. Мы довольны, что улучшили личный рекорд.

Мы чувствуем, что нам по силам стать ведущей российской парой. Мы работаем с отличной командой и нашими тренерами Робином Шолковы и Ниной Мозер. Будем все делать для этого», – приводит официальный сайт ISU слова Морозова.

Напомним, Тарасова и Морозов получили от судей 75,24 (новый личный рекорд) и лидируют после короткой программы.

Первый этап «Гран-при» Skate America проходит 21-23 октября в Чикаго.