Владимир Морозов: Будем все делать, чтобы стать ведущей российской парой
Двукратный бронзовый
призер чемпионата Европы Владимир Морозов после короткой программы на Skate America заявил, что они с партнершей Евгенией Тарасовой готовы стать
ведущей российской парой.
«Короткая программа удалась. Мы довольны, что улучшили
личный рекорд.
Мы чувствуем, что нам по силам стать ведущей российской
парой. Мы работаем с отличной командой и нашими тренерами Робином Шолковы и
Ниной Мозер. Будем все делать для этого», – приводит официальный сайт ISU слова
Морозова.
Напомним, Тарасова и Морозов получили от судей 75,24 (новый личный рекорд) и лидируют после короткой программы.
Первый этап «Гран-при» Skate America проходит 21-23 октября в Чикаго.
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