Хави Грасия: Судейство? Не хочу акцентировать внимание на этом

Главный тренер «Рубина» Хави Грасия отказался комментировать судейство в матче против «Терека», в котором были удалены сразу два казанских игрока.

– Команда при подготовке проделала очень большую работу, и она была видна по ходу матча. Я остался доволен тем, как футболисты выкладывались на поле, выполняли тренерскую установку. Содержанием игры команды доволен, но результат огорчил. Были определенные факторы, которые повлияли на исход игры. Что могу сказать по судейству? Не хочу акцентировать внимание на этом, — сказал тренер «Рубина».

Матч «Терек» — «Рубин» завершился со счетом 3:1 в пользу грозненцев. Во втором тайме главный арбитр Сергей Лапочкин удалил двух игроков гостей.

