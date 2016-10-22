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Японец Уно лидирует после короткой программы на Гран-при США, Воронов – 5-й, Ковтун – 10-й

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

На Гран-при США по фигурному катанию в Чикаго завершилась короткая программа у мужчин-одиночников. Лидирует представитель Японии Шома Уно.

Японец набрал 89,15 баллов и на данный момент опережает всех своих соперников. Вторым с результатом 87,32 идет американец Адам Риппон. Еще один представитель США Джейсон Браун третий — 85,75. Россиянин Сергей Воронов занимает пятое место (78,68), а его соотечественник Максим Ковтун идет десятым (67,43).

Фигурное катание

Гран-при США. Чикаго

Мужчины. Одиночное катание

Короткая программа

1. Шома Уно (Япония) 89,15 баллов

2. Адам Риппон (США) 87,32

3. Джейсон Браун (США) 85,75

4. Нам Нгуен (Канада) 79,62

5. Сергей Воронов (Россия) 78,68

6. Тимоти Доленски (США) 77,59

7. Йорик Хендрикс (Бельгия) 76,62

8. Цзинь Боян (Китай) 72,93

9. Брендан Керри (Австралия) 71,62

10. Максим Ковтун (Россия) 67,43

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