Юрий Калитвинцев: Получилось так: плыли-плыли, а на берегу облажались.

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги матча 18-го тура ФНЛ с «Соколом» (1:1) на «Арене Химки». Игра прошла в день рождения легенды «Динамо» Льва Яшина.

«Вышли с огромным желанием в такой знаменательный день, хотели почтить память великого человека победой. Игра давалась, было достаточно моментов. Давили, додавили. Но получилось так: плыли-плыли, а на берегу облажались. Непозволительно команде, ставящей задачи, из-за одного момента терять очки. Результат неудовлетворительный», – приводит «Р-Спорт» слова Калитвинцева.

Напомним, на 79-й минуте первый гол в матче забил форвард «Динамо» Кирилл Панченко. «Сокол» отыгрался на предпоследней минуте основного времени после удара защитника Игоря Климова.