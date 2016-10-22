Юрий Калитвинцев: Получилось так: плыли-плыли, а на берегу облажались.
Главный тренер «Динамо»
Юрий Калитвинцев подвел итоги матча 18-го тура ФНЛ с «Соколом» (1:1) на «Арене
Химки». Игра прошла в день рождения легенды «Динамо» Льва Яшина.
«Вышли с огромным желанием в такой знаменательный день, хотели почтить память великого человека победой. Игра давалась, было достаточно моментов. Давили, додавили. Но получилось так: плыли-плыли, а на берегу облажались. Непозволительно команде, ставящей задачи, из-за одного момента терять очки. Результат неудовлетворительный», – приводит «Р-Спорт» слова Калитвинцева.
Напомним, на 79-й минуте первый гол в матче забил форвард «Динамо» Кирилл Панченко. «Сокол» отыгрался на предпоследней минуте основного времени после удара защитника Игоря Климова.
Матч
Голы
Панченко 79 (1:0). Климов 89 (1:1).
Состав
Динамо: Шунин, Темников (Бюттнер, 57), Козлов, Терехов С., Хольмен, Рыков, Зотов, Сапета (Луценко, 75), Катрич (Соснин, 46), Панченко, Бечирай
Сокол: Фёдоров, Климов, Васянович, Пасько, Семёнов, Дудолев (Дергачёв, 72), Хрущёв (Перченок, 64), Мануковский (Паштов, 67), Романенко (Домшинский, 80), Платика, Галыш
Предупреждения:
нет - Перченок, 71
Судья:
Андрей Фисенко (Россия)
Место и дата
22 октября 19:25, Арена Химки, Онлайн-трансляция