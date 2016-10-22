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Валерий Рейнгольд: Против «Спартака» идет война. Другого объяснения такому судейству у меня нет

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Бывший нападающий «Спартака» Валерий Рейнгольд выразил недовольство работой арбитра Александра Егорова в матче с «Уралом» (1:0).

– Оно в очередной раз не поддается объяснению. Второй мяч Мельгарехо был ну явно чистым. С чего это вдруг его не засчитал Александр Егоров? Хотелось, чтобы он это объяснил, потому что жаловаться на это надоело. И удивляет, почему этот крен идет не в пользу «Спартака». Будто какая-то шкала западает за воротник. Если Егоров считает, что было нарушение, пусть завтра объяснит – какое именно. Может, я что-то не увидел, но после трех повторов остаюсь полностью уверенным, что гол – чистый.

– Я бы добавил, что и Попов свой гол забил из правильного положения.
– Согласен. Все это наводит на мысль, что против «Спартака» идет война. Не ждали, что команда начнет так резво и будет на первом месте. Какое еще может быть объяснение?

Полное интервью с Рейнгольдом читайте в воскресенье утром.

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