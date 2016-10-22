Рашид Рахимов: Недоволен тем, как команда игры при численном преимуществе

Главный тренер «Терека» Рашид Рахимов после домашней победы на «Рубином» (3:1) высказал недовольство тем, как команда играла после удаления двух казанских игроков.

– Доволен тем, как команда выкладывалась. Игру можно разделить на два отрезка — до и после пропущенного гола. Остался недоволен тем, как команда играла при численном преимуществе, потому что команда стала не доигрывать, тот или иной игрок мог себе позволить не добежать, из-за этого стали возникать проблемы. Мы оказались в такой же ситуации, что и «Анжи» в прошлом туре, когда у нас удалили игрока: «Рубин» начал владеть инициативой, и вместо того, чтобы нам спокойно доиграть, была очень нервная концовка, — сказал Рахимов.

– Каково состояние Адилсона?

– Ему еще пока рано играть. Мы пока не хотим рисковать и форсировать его возвращение в состав. На самом деле, мы сами считаем дни, когда он сможет выйти на поле — проблемы в опорной зоне есть, и они существенны.