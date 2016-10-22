Зинэтула Билялетдинов: Надо исключать ошибки при смене

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ с «Нефтехимиком» (3:1) в Казани.

– Обе команды играли, я считаю, хорошо, – приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Игра была мобильная и интересная. Конечно, мы хотели бы, чтобы моментов у нас было побольше. И надо исключать ошибки, которые у нас бывают, в частности при смене. У нас тоже есть над чем работать. Поэтому рабочий процесс идет. А сегодня все – молодцы.

– Вы поменяли сочетания звеньев. Довольны новыми тройками?

– В целом, да.

– Есть ли шанс увидеть в домашней серии Секача и Эллиотта?

– Не могу сказать.

Напомним, дубль в составе «Ак Барса» сделал Владимир Ткачев, еще одну шайбу забросил Андрей Попов.