Зинэтула Билялетдинов: Надо исключать ошибки при смене
Главный тренер «Ак
Барса» Зинэтула Билялетдинов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата
КХЛ с «Нефтехимиком» (3:1) в Казани.
– Обе команды играли, я считаю, хорошо, – приводит слова
Билялетдинова официальный сайт «Ак Барса». – Игра была мобильная и интересная.
Конечно, мы хотели бы, чтобы моментов у нас было побольше. И надо исключать
ошибки, которые у нас бывают, в частности при смене. У нас тоже есть над чем
работать. Поэтому рабочий процесс идет. А сегодня все – молодцы.
– Вы поменяли
сочетания звеньев. Довольны новыми тройками?
– В целом, да.
– Есть ли шанс
увидеть в домашней серии Секача и Эллиотта?
– Не могу сказать.
Напомним, дубль в составе «Ак Барса» сделал Владимир Ткачев, еще одну шайбу забросил Андрей Попов.
Матч
Ак Барс - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)
Голы:
Попов (Глинкин, Глухов), 12:07 (1:0). Ткачёв 32:26 (2:0). Секстон (Кинрэйд), 34:37 (2:1). Ткачёв (Жуков, Чибисов), 43:53 (3:1).
Место и дата
22 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция