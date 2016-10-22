«Гранада» и «Спортинг» сыграли вничью
Матч девятого тура чемпионата
Испании между «Гранадой» и «Спортингом» завершился вничью. Итоговый счет матча –
0:0.
Обе команды находятся в зоне вылета.
«Гранада» с тремя очками на последнем месте, а «Спортинг» набрал восемь очков и
идет 18-м.
Чемпионат Испании. Примера
9-й тур
Матч
Состав
Гранада: Очоа, Силва Г., Ломбан, Тито, Везу, Ангбан (Маркес, 72), Перейра (Ацили, 80), Агбо, Кравец, Куэнка, Понсе (Буэно, 46)
Спортинг: Куэльяр, Лильо, Мере, Альварес, Кастро (Вигуэра, 73), Гомес, Лора, Аит-Атман (Касес, 59), Бургуи (Родригес, 81), Чоп
Предупреждения:
Ангбан, 70; Агбо, 75; Куэнка, 90; Кравец, 90 - Альварес, 80
Судья:
Виканди Гарридо Иньяки (Испания)
Место и дата
22 октября 21:45, Эстадио Нуэво Лос Карменес, Онлайн-трансляция
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