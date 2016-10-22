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Николай Соловьев: Только победы над «Автомобилистом», «Барысом» и «Югрой» приблизят «Нефтехимик» к восьмерке

Источник:  ХК «Ак Барс»Комментарии

Главный тренер «Нефтехимика» Николай Соловьев прокомментировал матч регулярного чемпионата с «Ак Барсом» (1:3) в Казани.

«В отличие от предыдущей игры с «Медвешчаком» ребята старались, были заряжены на игру. Но в конечном итоге победила команда-лидер. Те моменты, которые мы создали (я имею в виду наши провалы в обороне), они использовали, поэтому победили. А нам есть над чем работать: что в обороне, что в нападении.

Еще раз подчеркну, что ребята старались. Это уже большой плюс. У нас предстоит домашняя серия с «Автомобилистом», «Барысом» и «Югрой». Это будет очень важный момент для «Нефтехимика». Нам надо брать сто процентов. Только это сможет нас приблизить к восьмерке», – приводит слова Соловьева официальный сайт «Ак Барса».

Напомним, «Нефтехимик» занимает 11-е место в Восточной конференции, отставая на два очка от идущей восьмой «Югры».

Матч

Ак Барс - Нефтехимик - 3:1 (1:0, 1:1, 1:0)

Голы:

Попов (Глинкин, Глухов), 12:07 (1:0). Ткачёв 32:26 (2:0). Секстон (Кинрэйд), 34:37 (2:1). Ткачёв (Жуков, Чибисов), 43:53 (3:1).

Место и дата

22 октября 17:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

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