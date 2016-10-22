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«Милан» обыграл «Ювентус»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Матч девятого тура чемпионата Италии между «Миланом» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет матча – 1:0 в пользу «Милана».

Единственный мяч на 65-й минуте забил Мануэль Локателли. У «Ювентуса» осталось 21 очко, команда по-прежнему лидирует в чемпионате Италии. У «Милана» 19 очков и второе место.

Sovsport.ru вел текстовую трансляцию матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.

Чемпионат Италии. Серия А

9-й тур

Матч

Милан - Ювентус - 1:0 (0:0)

Голы

Локателли 65 (1:0).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли (Гомес, 82), Ньянг (Поли, 69), Бакка (Лападула, 90), Сусо

Ювентус: Буффон, Бенатиа (Манджукич, 76), Бонуччи, Алвес, Бардзальи, Алекс, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 34)

Предупреждения:

Куцка, 44; Доннарумма, 51; Локателли, 79; Поли, 83 - Бонуччи, 30; Пьянич, 38; Алвес, 75

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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