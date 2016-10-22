«Милан» обыграл «Ювентус»
Матч девятого тура чемпионата
Италии между «Миланом» и «Ювентусом» завершился победой хозяев. Итоговый счет
матча – 1:0 в пользу «Милана».
Единственный мяч на 65-й минуте забил Мануэль
Локателли. У «Ювентуса» осталось 21 очко, команда по-прежнему лидирует в
чемпионате Италии. У «Милана» 19 очков и второе место.
Sovsport.ru вел текстовую трансляцию
матча. Ознакомиться с ней вы можете здесь.
Чемпионат Италии. Серия А
9-й тур
Матч
Голы
Локателли 65 (1:0).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли (Гомес, 82), Ньянг (Поли, 69), Бакка (Лападула, 90), Сусо
Ювентус: Буффон, Бенатиа (Манджукич, 76), Бонуччи, Алвес, Бардзальи, Алекс, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 34)
Предупреждения:
Куцка, 44; Доннарумма, 51; Локателли, 79; Поли, 83 - Бонуччи, 30; Пьянич, 38; Алвес, 75
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция