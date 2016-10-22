Арсен Венгер: Мы много владели мячом, только в современном футболе этого недостаточно для победы

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер высказался об игре команды в матче девятого тура премьер-лиги с «Мидлсбро» (0:0) на стадионе «Эмирейтс».

«Думаю, мое выражение лица говорит о том, что я разочарован, – приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала». – Мы много владели мячом, только в современном футболе этого недостаточно для победы. У нас было 75% владения, но нам не хватало привычной скорости в комбинационной игре и резкости в движениях.

Первые 20 минут мы провели достойно, но после этого «Мидлсбро» вернулся в игру и был опасен перед перерывом. Мы не смогли победить, но в то же время сыграли так, чтобы не проиграть».

Отметим, что «Арсенал» прервал семиматчевую победную серию во всех турнирах.

Во вторник «Арсенал» примет «Рединг» в Кубке лиги.