Арсен Венгер: Мы много владели мячом, только в современном футболе этого недостаточно для победы
Главный тренер «Арсенала»
Арсен Венгер высказался об игре команды в матче девятого тура премьер-лиги с «Мидлсбро»
(0:0) на стадионе «Эмирейтс».
«Думаю, мое выражение лица говорит о том, что я разочарован, – приводит слова Венгера официальный сайт «Арсенала». – Мы много владели мячом, только в современном футболе этого недостаточно для победы. У нас было 75% владения, но нам не хватало привычной скорости в комбинационной игре и резкости в движениях.
Первые 20 минут мы провели достойно, но после этого «Мидлсбро» вернулся в игру и был опасен перед перерывом. Мы не смогли победить, но в то же время сыграли так, чтобы не проиграть».
Отметим, что «Арсенал» прервал семиматчевую победную серию во всех турнирах.
Во вторник «Арсенал» примет «Рединг» в Кубке лиги.
Матч
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Монреаль, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 74), Коклен, Озил, Айвоби (Перес, 67), Уолкотт, Санчес
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Айяла, Френд, Рамирес (Даунинг, 85), Клейтон, Форшоу, де Рон, Негредо (Стуани, 90), Траоре
Предупреждения:
Мустафи, 64 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
22 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция