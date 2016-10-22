Александр Бубнов: Матч с «Уралом» показал, что потери существенно не влияют на игру «Спартака»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился впечатлениями после матча 11-го тура чемпионата России «Урал» - «Спартак». Напомним, что спартаковцы победили со счетом 1:0.

«Все думали, что «Спартак» потерял двоих футболистов, а перед игрой выяснилось, что троих. Причем, на сегодняшний день, ведущих. Не стоит забывать, что Глушаков — это капитан команды. То, что красно-белые сумели не потерять очки в таких условиях, говорит о высокой конкуренции в составе. Чем она выше, тем меньше такие потери влияют на результат. Если взять саму игру, то отсутствие Зе Луиша и Промеса чувствовалось. Ее качество немного пострадало, прежде всего, в атаке.

Однако в чем «Спартак» прибавил, так это в командных оборонительных действиях. Здесь они и прессингуют, и играют плотно, и создают серьезные помехи сопернику при попытках начала атаки. Матч в Екатеринбурге продемонстрировал, что какие бы потери у «Спартака» не были, по крайней мере, в группе атаки, он может провести если не полноценные, то замены, которые существенно на его игру не повлияют», - цитирует Бубнова Sportbox.ru.

Напомним, что единственный мяч в этой игре забил Лоренсо Мельгарехо. Столичный клуб набрал 25 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице, уральцы с 9 баллами идут одиннадцатыми. В следующем туре «Спартак» 29 октября примет ЦСКА, а «Урал» днем позже примет «Терек».