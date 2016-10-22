Петр Чех: Мы торопились в завершающей стадии атак
Голкипер «Арсенала»
Петр Чех высказался о матче девятого тура премьер-лиги с «Мидлсбро» (0:0) на
стадионе «Эмирейтс».
«Мы много владели мячом, – приводит слова Чеха официальный сайт клуба. – Как мне кажется, мы торопились в завершающей стадии.
Нужно было быть более хладнокровными, чтобы сыграть лучше в пас или создать более выгодный момент. В нескольких эпизодах голкипер спас «Мидлсбро». В итоге мы так и не забили, что очень обидно.
У соперника также было достаточно шансов, поэтому стоит сказать, что ничья – справедливый результат».
Добавим, что «Арсенал» набрал 20 очков и вместе с «Ливерпулем» лидирует в премьер-лиге.
В случае победы «Манчестер Сити» над «Саутгемптоном» в воскресенье «горожане» вернут себе первое место.
Матч
Состав
Арсенал: Чех, Косьельни, Мустафи, Бельерин, Монреаль, Эль-Ненни (Окслейд-Чемберлен, 74), Коклен, Озил, Айвоби (Перес, 67), Уолкотт, Санчес
Мидлсбро: Вальдес, Барраган, Гибсон, Айяла, Френд, Рамирес (Даунинг, 85), Клейтон, Форшоу, де Рон, Негредо (Стуани, 90), Траоре
Предупреждения:
Мустафи, 64 - нет
Судья:
Майкл Лэсли Дин (Англия)
Место и дата
22 октября 17:00, Эмирэйтс, Онлайн-трансляция