Петр Чех: Мы торопились в завершающей стадии атак

Голкипер «Арсенала» Петр Чех высказался о матче девятого тура премьер-лиги с «Мидлсбро» (0:0) на стадионе «Эмирейтс».

«Мы много владели мячом, – приводит слова Чеха официальный сайт клуба. – Как мне кажется, мы торопились в завершающей стадии.

Нужно было быть более хладнокровными, чтобы сыграть лучше в пас или создать более выгодный момент. В нескольких эпизодах голкипер спас «Мидлсбро». В итоге мы так и не забили, что очень обидно.

У соперника также было достаточно шансов, поэтому стоит сказать, что ничья – справедливый результат».

Добавим, что «Арсенал» набрал 20 очков и вместе с «Ливерпулем» лидирует в премьер-лиге.

В случае победы «Манчестер Сити» над «Саутгемптоном» в воскресенье «горожане» вернут себе первое место.