«Милан» обыграл «Ювентус» впервые за 4 года
Победив «Ювентус» в матче 9-го тура Серии А, «Милан» прервал неудачную серию против туринского клуба.
До этого «Милан» проиграл «Ювентусу» последние семь встреч в чемпионате Италии. Последний раз «россонери» обыгрывали «бьянконери» 25 ноября 2012 года.
История противостояний (последние девять встреч):
25.11.2012. «Милан» – «Ювентус» – 1:0
21.04.2013. «Ювентус» – «Милан» – 1:0
06.10.2013. «Ювентус» – «Милан» – 3:2
02.03.2014. «Милан» – «Ювентус» – 0:2
20.09.2014. «Милан» – «Ювентус» – 0:1
07.02.2015. «Ювентус» – «Милан» – 3:1
21.11.2015. «Ювентус» – «Милан» – 1:0
09.04.2016. «Милан» – «Ювентус» – 1:2
22.10.2016. «Милан» – «Ювентус» – 1:0
Матч
Голы
Локателли 65 (1:0).
Состав
Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли (Гомес, 82), Ньянг (Поли, 69), Бакка (Лападула, 90), Сусо
Ювентус: Буффон, Бенатиа (Манджукич, 76), Бонуччи, Алвес, Бардзальи, Алекс, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 34)
Предупреждения:
Куцка, 44; Доннарумма, 51; Локателли, 79; Поли, 83 - Бонуччи, 30; Пьянич, 38; Алвес, 75
Судья:
Никола Риццоли (Италия)
Место и дата
22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция