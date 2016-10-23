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«Милан» обыграл «Ювентус» впервые за 4 года

Руслан Абушкин
Руслан Абушкин
Источник:  Sovsport.ruКомментарии
«Милан» обыграл «Ювентус» впервые за 4 года
Источник: Reuters

Победив «Ювентус» в матче 9-го тура Серии А, «Милан» прервал неудачную серию против туринского клуба.

До этого «Милан» проиграл «Ювентусу» последние семь встреч в чемпионате Италии. Последний раз «россонери» обыгрывали «бьянконери» 25 ноября 2012 года.

История противостояний (последние девять встреч):

25.11.2012. «Милан» – «Ювентус» – 1:0
21.04.2013. «Ювентус» – «Милан» – 1:0
06.10.2013. «Ювентус» – «Милан» – 3:2
02.03.2014. «Милан» – «Ювентус» – 0:2
20.09.2014. «Милан» – «Ювентус» – 0:1
07.02.2015. «Ювентус» – «Милан» – 3:1
21.11.2015. «Ювентус» – «Милан» – 1:0
09.04.2016. «Милан» – «Ювентус» – 1:2
22.10.2016. «Милан» – «Ювентус» – 1:0

Матч

Милан - Ювентус - 1:0 (0:0)

Голы

Локателли 65 (1:0).

Состав

Милан: Доннарумма, Абате, Романьоли, Де Шильо, Палетта, Куцка, Бонавентура, Локателли (Гомес, 82), Ньянг (Поли, 69), Бакка (Лападула, 90), Сусо

Ювентус: Буффон, Бенатиа (Манджукич, 76), Бонуччи, Алвес, Бардзальи, Алекс, Хедира, Эрнанес (Стураро, 87), Пьянич, Игуаин, Дибала (Куадрадо, 34)

Предупреждения:

Куцка, 44; Доннарумма, 51; Локателли, 79; Поли, 83 - Бонуччи, 30; Пьянич, 38; Алвес, 75

Судья:

Никола Риццоли (Италия)

Место и дата

22 октября 21:45, Сан-Сиро, Текстовая трансляция

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