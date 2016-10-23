«Динамо-Синара» проиграла «Бресту» и вылетела из Кубка ЕГФ

«Динамо-Синара» завершила выступление в Кубке ЕГФ. Российская команда проиграла и во втором матче французскому «Бресту» (26:31).

Самой результивной в составе «Динамо-Синары» стала разыгрывающая Анастасия Суслова, забившая восемь голов.

Напомним, оба матча по договоренности между клубами прошли в Ландерно (Франция). Накануне хозяева победили с разницей в четыре мяча (29:25).

Таким образом, от России в Кубке ЕГФ продолжают борьбу «Лада» и «Кубань».

Кубок ЕГФ

Женщины

2-й квалификационный раунд

Ответный матч

«Брест» (Франция) – «Динамо-Синара» (Россия) – 31:26 (16:8)

«Динамо-Синара»: Суслова (8), Вернигорова (5), Макина (3), Ганичева (2), Маркова (2), Ведехина (2), Беликова (1), Фанина (1), Голикова (1), Скоробогатченко (1), Аношкина, Авдекова, Чопикян, Фролова, Петрова, Титовская.

Первый матч – 29:25.