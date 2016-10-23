«Зенит» сыграет с «Сада Крузейро» в финале клубного чемпионата мира
Волейболисты бразильского клуба «Сада Крузейро» вышли в финал
мужского клубного чемпионата мира по волейболу, где сыграют с казанским
«Зенитом».
«Сада Крузейро» в субботу в полуфинале турнира обыграла в бразильском
Бетиме аргентинский «Боливар» в четырех сетах – 3:1 (21:25, 25:15,
25:15, 25:19)
Решающая встреча между «Зенитом» и «Сада Крузейро»
пройдет в воскресенье. Эти команды уже встречались на групповом этапе турнира,
и тогда бразильский клуб оказался сильнее.
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