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Россиянка Саханович стала седьмой на Skate America

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Российская фигуристка Серафима Саханович заняла седьмое место в соревнованиях одиночниц на первом этапе Гран-при Skate America, который проходит в Чикаго.

В субботу 16-летняя Саханович в произвольной программе набрала 107,32 балла. Сумма ее баллов за короткую и произвольную программы – 163,84.

Выиграла этап американка Эшли Вагнер (сумма баллов - 196,44). Второе место заняла еще одна представительница США Мэрайа Белл (191,59), третьей стала - Маи Михара из Японии (189,28).

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