Россиянка Саханович стала седьмой на Skate America
Российская фигуристка Серафима Саханович
заняла седьмое место в соревнованиях одиночниц на первом этапе Гран-при Skate
America, который проходит в Чикаго.
В субботу 16-летняя Саханович в произвольной программе набрала 107,32
балла. Сумма ее баллов за короткую и произвольную программы – 163,84.
Выиграла этап американка Эшли Вагнер (сумма баллов - 196,44). Второе место
заняла еще одна представительница США Мэрайа Белл (191,59), третьей стала - Маи
Михара из Японии (189,28).
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