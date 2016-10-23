Россиянка Саханович стала седьмой на Skate America

читайте также

Саханович - восьмая после короткой программы на «Скейт Америка», лидирует американка Вагнер На этапе Гран-при «Скейт Америка» в Чикаго завершилась короткая программа у женщин.

Сегодня стартует первый этап «Гран-при» Skate America Сегодня в Чикаго стартует Skate America – первый этап «Гран-при» в сезоне 2016/2017.

Луч в тумане. Чего ждать от россиян на первом этапе «Гран-при» В ночь с пятницы на субботу в Чикаго турниром «Скейт Америка» стартует серия «Гран-при». Sovsport.ru анализирует шансы наших фигуристов.

Серафима Саханович: Мне часто говорят – может, тебе податься в эмо? Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров признается в жизненном пессимизме, мечте кататься под стихи и обещает не опускать руки.

Когда в дуэли побеждает третий. Турнир в Эспоо выиграла не Погорилая и не Асада Россиянка Анна Погорилая упустила шанс выиграть турнир «Финляндия Трофи» – но и Мао Асада, ее главная соперница, чемпионкой не стала.

Погорилая лидирует на турнире в Финляндии, опережая Асаду Российская фигуристка с почти безошибочным прокатом заметно обошла трехкратную чемпионку мира.

Туктамышева выиграла короткую программу на турнире серии «челленджер» в Германии Россиянка Елизавета Туктамышева заняла первое место по итогам короткой программы на турнире серии «челленджер» в Германии.

Липницкая в рамках Гран-при выступит в США и Москве, Сотникова не заявлена ни на один из этапов Международный союз конькобежцев (ISU) опубликовал состав участников этапов Гран-при по фигурному катанию в женском одиночном катании.

Серафима Саханович: Услышала «Кукушку» и зарыдала перед выходом на лед Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров – об эмоциональности, преодолении себя, умении стрелять глазками и желании запомниться.

«Скейт-парад» Sovsport.ru: Магия Чана и Липницкая в новом цвете Патрик Чан и Алена Леонова не сдаются, Юлия Липницкая меняет платье, китайцы делают крутой выброс: традиционный обзор жизни фигуристов.

Преодоление себя. Как Леонова выиграла у Липницкой финал Кубка России Обозреватель Sovsport.ru о том, как Алена Леонова, Юлия Липницкая и Серафима Саханович доказали в Саранске простую, но самую важную истину.

«А где здесь Юля?» Не все в Саранске узнали олимпийскую чемпионку Юлия Липницкая стала главной звездой финала Кубка России. Но звездного катания в очередной раз в нынешнем сезоне не продемонстрировала.

Серафима Саханович: Я довольна, баллов получила больше, чем до этого в сезоне Призер юниорского чемпионата мира Серафима Саханович оценила свое выступление в короткой программе на первенстве России среди юниоров в Челябинске.

Цурская занимает первое место после короткой программы на юниорском первенстве России Победительница финала юниорского Гран-при Полина Цурская, представляющая Москву и Омск, занимает первое место после короткой программы на первенстве России среди юниоров в Челябинске.

Серафима Саханович: Женя Медведева – уже знаменитость, но я за ней не гонюсь Российская фигуристка Серафима Саханович оценила свое выступление на чемпионате России в Екатеринбурге, где она заняла десятое место, и рассказала о конкуренции с Евгенией Медведевой, с которой она в прошлом сезоне занималась в группе Этери Тутберидзе.

Медведева стала чемпионкой России по фигурному катанию, Сотникова и Липницкая за пределами пятерки Российская фигуристка Евгения Медведева стала победительницей чемпионата России по фигурному катанию среди женщин.

Несостоявшийся скандал. Как Липницкая провела первую тренировку в Екатеринбурге Фигуристки-одиночницы провели первую полноценную тренировку перед чемпионатом России. На нее журналистам пришлось прорываться с боем.

Серафима Саханович: Под «Металлику» или Тимати программу не поставишь! Двукратная вице-чемпионка мира среди юниоров Серафима Саханович — о борьбе с трудностями взросления, музыке, тренерах, целях и Олимпиаде.

«Скейт-парад» Sovsport.ru: дуэлянты, акселератка и король Артур Майя и Алекс удивляют, Патрик и Юдзуру стреляют, Полина взрослеет, а Серафима чинит прыжки: чем запомнилась неделя в фигурном катании.