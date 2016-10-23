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Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» в матче с «Рейнджерс»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейджерс».

Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду «Веризон-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по шайбе забросили Брэндон Пирри и Рик Нэш, а Джимми Веси оформил дубль. У хозяев по разу отличились Ларс Эллер и Александр Овечкин.

Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов провел на льду 21 минуту, отдал голевой пас, нанес два броска, совершил один силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с показателем полезности «плюс один».

Российский нападающий хозяев Александр Овечкин отыграл почти 20 минут, нанес шесть бросков, один из которых оказался голевым, применил четыре силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отыграл 20 минут, нанес два броска, отдал голевой пас, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности.

Таким образом, у «Вашингтона» осталось семь очков, а у «Рейнджерс» стало шесть.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 27 октября в 04:30 (мск) на выезде сыграет с «Эдмонтоном», а «Рейнджерс» 24 октября в 02:00 (мск) примет «Аризону».

Матч

Вашингтон - Рейнджерс - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)

Голы:

Эллер (Орпик), 1:33 (1:0). Овечкин (Кузнецов, Орлов), 14:49 (2:0). Пирри (Миллер, Кленденинг), 22:21 (2:1). Весей (Степан, Нэш), 31:22 (2:2 - бол.). Весей (Зукарелло, Зибанежад), 34:22 (2:3). Нэш (Макдона), 59:54 (2:4 - п.в.).

Место и дата

23 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция

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