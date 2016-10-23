Шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» в матче с «Рейнджерс»
Хоккеисты «Вашингтона» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги уступили «Нью-Йорк Рейджерс».
Встреча, прошедшая в Вашингтоне на льду
«Веризон-центра», завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей. В их составе по
шайбе забросили Брэндон Пирри и Рик Нэш, а Джимми Веси оформил дубль. У хозяев
по разу отличились Ларс Эллер и Александр Овечкин.
Российский защитник «Вашингтона» Дмитрий Орлов
провел на льду 21 минуту, отдал голевой пас, нанес два броска, совершил один
силовой прием и один раз заблокировал бросок соперника, окончив матч с
показателем полезности «плюс один».
Российский нападающий хозяев Александр Овечкин
отыграл почти 20 минут, нанес шесть бросков, один из которых оказался голевым, применил
четыре силовых приема, окончив матч с нулевым показателем полезности. Другой
российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов отыграл 20 минут, нанес два
броска, отдал голевой пас, применил два силовых приема, окончив матч с нулевым
показателем полезности.
Таким образом, у «Вашингтона» осталось семь
очков, а у «Рейнджерс» стало шесть.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Вашингтон» 27 октября в 04:30 (мск) на выезде сыграет с «Эдмонтоном», а «Рейнджерс» 24 октября в 02:00 (мск) примет «Аризону».
Матч
Вашингтон - Рейнджерс - 2:4 (2:0, 0:3, 0:1)
Голы:
Эллер (Орпик), 1:33 (1:0). Овечкин (Кузнецов, Орлов), 14:49 (2:0). Пирри (Миллер, Кленденинг), 22:21 (2:1). Весей (Степан, Нэш), 31:22 (2:2 - бол.). Весей (Зукарелло, Зибанежад), 34:22 (2:3). Нэш (Макдона), 59:54 (2:4 - п.в.).
Место и дата
23 октября 02:00, Верайзон Центр, Онлайн-трансляция