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Два паса Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Каролину»

Источник:  Sovsport.ruКомментарии

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 6:3. В составе хозяев по шайбе забросили Брендан Мэннинг, Мэтт Рид, Шейн Гостисбер и Уэйн Симмондс, а Якуб Ворачек оформил дубль. У гостей по разу отличились Джастин Фолк, Джордан Стаал и Ли Стемпняк.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду почти 20 минут, совершил два силовых приема, четыре раза заблокировал бросок соперника, отдал две результативные передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов отыграл пять минут и отметился одним броском.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 25 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Монреалем», а «Каролина» 26 октября в 02:30 (мск) в гостях встретится с «Детройтом».

Матч

Филадельфия - Каролина - 6:3 (0:0, 4:3, 2:0)

Голы:

Фолк (Теравайнен, Ахо), 20:50 (0:1 - бол.). Стаал (Ахо, Нордстрем), 23:07 (0:2). Мэннинг (Ворачек), 24:50 (1:2). Ворачек (Проворов, Конечны), 27:19 (2:2). Рид (Проворов, Проворов), 35:51 (3:2). Гостисбеер (Симмондс, Макдональд), 37:17 (4:2). Стемпняк (Скиннер, Раск), 38:54 (4:3). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 51:50 (5:3 - бол.). Ворачек (Вандевельде, Гостисбеер), 57:33 (6:3).

Место и дата

23 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция

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