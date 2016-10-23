Два паса Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Каролину»

Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».

Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс Фарго-центра», завершилась со счетом 6:3. В составе хозяев по шайбе забросили Брендан Мэннинг, Мэтт Рид, Шейн Гостисбер и Уэйн Симмондс, а Якуб Ворачек оформил дубль. У гостей по разу отличились Джастин Фолк, Джордан Стаал и Ли Стемпняк.

Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов провел на льду почти 20 минут, совершил два силовых приема, четыре раза заблокировал бросок соперника, отдал две результативные передачи, окончив матч с показателем полезности «плюс два».

Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов отыграл пять минут и отметился одним броском.

В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 25 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Монреалем», а «Каролина» 26 октября в 02:30 (мск) в гостях встретится с «Детройтом».