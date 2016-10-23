Два паса Проворова помогли «Филадельфии» одолеть «Каролину»
Хоккеисты «Филадельфии» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Каролине».
Встреча, прошедшая в Филадельфии на льду «Веллс
Фарго-центра», завершилась со счетом 6:3. В составе хозяев по шайбе забросили
Брендан Мэннинг, Мэтт Рид, Шейн Гостисбер и Уэйн Симмондс, а Якуб Ворачек
оформил дубль. У гостей по разу отличились Джастин Фолк, Джордан Стаал и Ли
Стемпняк.
Российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов
провел на льду почти 20 минут, совершил два силовых приема, четыре раза
заблокировал бросок соперника, отдал две результативные передачи, окончив матч
с показателем полезности «плюс два».
Российский нападающий «Филадельфии» Роман Любимов
отыграл пять минут и отметился одним броском.
В следующем матче регулярного чемпионата «Филадельфия» 25 октября в 02:30 (мск) на выезде сыграет с «Монреалем», а «Каролина» 26 октября в 02:30 (мск) в гостях встретится с «Детройтом».
Матч
Филадельфия - Каролина - 6:3 (0:0, 4:3, 2:0)
Голы:
Фолк (Теравайнен, Ахо), 20:50 (0:1 - бол.). Стаал (Ахо, Нордстрем), 23:07 (0:2). Мэннинг (Ворачек), 24:50 (1:2). Ворачек (Проворов, Конечны), 27:19 (2:2). Рид (Проворов, Проворов), 35:51 (3:2). Гостисбеер (Симмондс, Макдональд), 37:17 (4:2). Стемпняк (Скиннер, Раск), 38:54 (4:3). Симмондс (Жиру, Гостисбеер), 51:50 (5:3 - бол.). Ворачек (Вандевельде, Гостисбеер), 57:33 (6:3).
Место и дата
23 октября 02:00, Веллс Фарго Центр, Онлайн-трансляция