«Нью-Джерси» в овертайме дожал «Миннесоту»

Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».

Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду «Пруденшиал-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1. В составе хозяев по шайбе забросили Пьер-Александр Паренто и Тейлор Холл, а у гостей отличился Джоэль Эрикссон.

Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин провел на льду 12 минут, отметился одним силовым приемом, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 26 октября в 02:00 (мск) примет «Аризону», а «Миннесота» 24 октября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».