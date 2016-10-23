«Нью-Джерси» в овертайме дожал «Миннесоту»
Хоккеисты «Нью-Джерси» в домашнем матче
регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги нанесли поражение «Миннесоте».
Встреча, прошедшая в Ньюарке на льду
«Пруденшиал-центра», завершилась в овертайме со счетом 2:1. В составе хозяев по
шайбе забросили Пьер-Александр Паренто и Тейлор Холл, а у гостей отличился
Джоэль Эрикссон.
Российский нападающий «Нью-Джерси» Сергей Калинин
провел на льду 12 минут, отметился одним силовым приемом, окончив матч с
нулевым показателем полезности.
В следующих матчах регулярного чемпионата «Нью-Джерси» 26 октября в 02:00 (мск) примет «Аризону», а «Миннесота» 24 октября в 01:00 (мск) на выезде сразится с «Нью-Йорк Айлендерс».
Матч
Нью-Джерси - Миннесота - 2:1 О.Т. (0:0, 0:1, 1:0, 1:0)
Голы:
Эрикссон (Цукер), 21:00 (0:1). Паренто (Зэйджак, Каммаллери), 51:56 (1:1). Холл (Хенрик), 60:29 (2:1).
Место и дата
23 октября 02:00, Пруденшиал Центр, Онлайн-трансляция