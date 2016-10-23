33 сэйва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Флоридой»
Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного
чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Колорадо».
Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду
«Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 5:2. В составе победителей по
шайбе забросили Аарон Экблад, Джонатан Маршессо и Винс Трочек, а Шйен Харпер
отметился дублем. У гостей по разу отличились Блейк Комо и Мэтт Дюшейн.
Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов
отыграл весь матч, парировав 33 из 38 бросков в створ. Российский защитник
гостей Никита Задоров провел на льду почти 15 минут, совершил два силовых
приема, один раз блокировал соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив
матч с показателем полезности «минус два». Российский нападающий «Колорадо»
Михаил Григоренко отыграл более 16 минут, нанес один бросок, совершил один
силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.
В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 26 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а Колорадо» 29 октября в 04:00 (мск) примет «Виннипег».
Матч
Флорида - Колорадо - 5:2 (0:1, 2:0, 3:1)
Голы:
Комо (Дюшен, Бэрри), 7:38 (0:1 - бол.). Экблад (Ягр, Маркессо), 21:30 (1:1 - бол.). Харпер (МакКензи, МакКэгг), 37:02 (2:1). Маркессо 44:30 (3:1). Харпер (Петрович), 45:21 (4:1). Дюшен (Сёдерберг, Виркош), 45:37 (4:2). Трочек 46:56 (5:2).
Место и дата
23 октября 02:00, BB&T Центр, Онлайн-трансляция