33 сэйва Варламова не спасли «Колорадо» от поражения в матче с «Флоридой»

Хоккеисты «Флориды» в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги переиграли «Колорадо».

Встреча, прошедшая в Санрайзе на льду «Би-Би-энд-Ти центра», завершилась со счетом 5:2. В составе победителей по шайбе забросили Аарон Экблад, Джонатан Маршессо и Винс Трочек, а Шйен Харпер отметился дублем. У гостей по разу отличились Блейк Комо и Мэтт Дюшейн.

Российский вратарь «Колорадо» Семен Варламов отыграл весь матч, парировав 33 из 38 бросков в створ. Российский защитник гостей Никита Задоров провел на льду почти 15 минут, совершил два силовых приема, один раз блокировал соперника, схлопотал две минуты штрафа, окончив матч с показателем полезности «минус два». Российский нападающий «Колорадо» Михаил Григоренко отыграл более 16 минут, нанес один бросок, совершил один силовой прием, окончив матч с нулевым показателем полезности.

В следующем матче регулярного чемпионата «Флорида» 26 октября в 02:00 (мск) в гостях сыграет с «Питтсбургом», а Колорадо» 29 октября в 04:00 (мск) примет «Виннипег».